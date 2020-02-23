خصومات تصل إلى 25 ألف جنيه على طرازات هيونداي

كتب: باسل الحلواني

كشفت مجموعة جي بي غبور أوتو، وكيل علامة هيونداي في مصر، رسمياً عن خصومات تصل إلى 25 ألف على عدد من طرازات العلامة الكورية.

وشملت الخصومات طرازات "توسان، وكريتا، وإلنتراAD، وإلنتراHD، وأكسنتHCi"، وقالت "جي بي غبور أوتو"، في بيان لها، إن هذه التخفيضات جاءت لتلبي جميع شرائح العملاء، وقدراتهم الشرائية.

وفي السطور التالية، تستعرض "سيارات الوفد"، مواصفات الطرازات الـ5 التي شملتها التخفيضات.

إلنتراAD 2020

تعتمد إلنتراAD بمختلف فئاتها على محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، بقوة 127.5 حصان وعزم دوران أقصى يبلغ 155 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات، ومجموعة مختارة من وسائل الراحة والأمان وصولاً الى سبع وسائد هوائية ونظام كشف النقاط العمياء وذاكره لحفظ وضعية كرسي السائق، بالإضافة الى التبريد والتدفئة للمقاعد الامامية، واضاءة امامية وخلفية >LED

توسان الجديدة 2020

تأتي توسان2020 بمحركين 1600 سي سي، مع ناقل حركة 6 سرعات و 1600 سي سي Turbo GDI مع ناقل حركة 7 سرعات DCT بقوة 175 حصان.

وتتميز فئات توسان بمستويات مختلفة من الإمكانيات مثل إدارة محرك السيارة عن بعد ونظام الترفيه Apple Car Play/Android Auto مع شاشة 7 بوصة و فتح صندوق الأمتعة كهربائياً و فتحة سقف بانوراما وتحكم كهربائي لمقعد السائق و الراكب الامامي بالإضافة إلى إمكانية تبريد وتدفئة المقاعد وايضاً نظام كشف النقطة العمياء، وكذلك تكييف أوتوماتيكي ثنائي التحكم مع الفتحات الخلفية والزجاج الحراري.

كريتا 2020

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تحمل "كريتا"، محركاً 4سلندر سعة 1600سىسى، بقوة تصل إلى 123 حصان، مع ناقل حركة أتوماتيك مكون من 6 سرعات.

كما أنها تتمتع بثبات على السرعات المرتفعة بفضل الإطارات العريضة 17 ونظام التعليق ماكفرسون المتطور الذي يمتص الصدمات والاهتزازات.

وتحتوي كريتا على باقة من أنظمة الأمان، مثل وسائد هوائية أمامية للحفاظ على سلامة السائق والراكب الأمامي، ومكابح مضادة للانغلاق (ABS)، وتوزيع إلكتروني لقوة المكابح (EBD)، مثبت سرعة، فتحة سقف كهربائية، كاميرا خلفية، نظام اضاءة أوتوماتيكي، حساس مطر أوتوماتيكي، وحدة صوت مزودة بشاشة ملونة 7" تعمل باللمس، ومرآه داخلية ذاتية

التعتيم، وجهاز تحذير المسافة الخلفية.

إلنتراHD 2020

تعتمد Elantra المصنعة محلياً بمختلف فئاتها على محرك قوى رباعي الأسطوانات، سعة 1600سىسى بقوة 121، مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات، هذا بجانب نظام تعليق متطور من ماكفرسون.

كما تتمتع المقصورة الداخلية بباقة من التجهيزات المتطورة، مثل ريموت كونترول مع انزار، إمكانية فتح صندوق الامتعة، عجلة قيادة متعددة الوظائف وقابلة للإمالة،فتحة سقف، ومدخل AUX/USB، كما تأتي Elantra HD بإطارات جنوط 16، بجانب مواصفات الأمان مثل وسائد هواية للسائق والراكب الأمامي ونظام مكابح مضادة للانغلاقABS

أكسنت2020

تعتمد أكسنت على محرك سعة 1600سىسى، يصل قوته لـ 125 حصان، وعزم دوران 156 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات، كما تتمتع الأكسنت بأنظمة ترفيه مختلفة منها وحدة صوت مع شاشة "7، فتحة سقف كهربائية، عجلة قيادة متعددة المهام، ريموت كونترول مع إمكانية فتح صندوق الامتعة، وتعديل كرسي السائق فى 6 اتجاهات.

كل هذا بجانب مواصفات الأمان مثل وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي ونظام مكابح مضادة للانغلاقABS مع توزيع قوة المكابح إلكترونياً،جنوط الومنيوم 16"، كاميرا للرؤية الخلفية، جهاز تحذير المسافة الخلفية.