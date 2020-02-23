أبرز المميزات في كيا سيراتو 2020 مقارنة بالمنافسين

الخليج ٣٦٥ نت – تأتي كيا سيراتو 2020 لدى كيا الجبر بعد إعادة تصميم شاملة لتقدم العديد من المميزات التي تتفوق على المنافسين، فدعونا نتعرف عليها. تتفوق كيا سيراتو 2020 على منافسيها بفئة السيدان المدمجة حتى في تصميمها الخارجي الأنيق، حيث أنه مستوحى من ستينجر فاستباك، مع خط سقف مقوس بشكل هادئ وخلفية منظمة وشبكة التهوية الأيقونية لكيا على شكل أنف النمر.

ويظهر تميز المقصورة أيضاً عن المنافسين بفضل استخدام خامات بلاستيكية ناعمة أعلى جودة عن المعتاد بهذه الفئة من السيارات.

يوجد خيار لمقاعد جلدية ومكيف أوتوماتيكي مزدوج المناطق إضافة لمستوى عالي من الرحابة لا يتوفر في أغلب المنافسين.

لوحة القيادة تتمتع بمواد أرقى من المنافسين بشكل يظهر أيضاً خاصة في شاشة نظام المعلومات الترفيهي 8 إنش ودعمه لكل من ابل كار بلاي وأندرويد أوتو بشكل قياسي.

على عكس المنافسين تماماً، توفر كيا سيراتو 2020 خيارين من المحركات بدلاً من واحد، حيث القياسي 1.6 لتر 4 سلندر قوة 126 حصان وعزم دوران 154 نيوتن.متر، بينما الثاني 2 لتر 4 سلندر قوة 150 حصان وعزم دوران 192 نيوتن.متر مع قير أوتوماتيكي 6 سرعات.

وتتفوق كيا سيراتو 2020 بشدة من حيث القيمة مقابل المال، حيث أن أسعار فئاتها تبدأ عند 56,900 ريال للفئة الستاندرد الأقل، وتصل إلى 71,000 ريال لفئة EX الكاملة التي توفر مميزات عديدة غير موجودة سوى بالسيارات الأغلى.

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