كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بمواصفات مذهلة.. فولكس فاجن تطرح Caddy الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طرحت شركة فولكس فاجن سيارتها الجديدة Caddy، التي تنتمي لفئة الموديلات الخدمية الصغيرة، وتعتبر السبارة مستوحية بلمسات من الأيقونة Golf.

وتتميز السيارة Caddy الجديدة بمزيد من الرحابة في المقصورة الداخلية، وتشتمل على عدادات رقمية مع شاشية لمسية كبيرة، بالإضافة إلى 19 نظاما من الأنظمة المساعدة على القيادة.

وتتجهز فولكس فاجن بمحركات أكثر اقتصادية وأكثر محافظة على البيئة؛ حيث تدعم الشركة الألمانية محركات الديزل بنظام تنظيف العادم مع تقنية الحقن المزدوج لليوريا (AdBlue).