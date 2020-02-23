كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر czinger تستعد لإطلاق سيارة خارقة في معرض جنيف (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تتجهز شركة Czinger الأمريكية لإطلاق سيارة خارقة تحمل اسم 21C ، وذلك لخطف الأضواء في معرض جنيف الدولي للسيارات، ومنافسة كوينجسيج وبوجاتي.
حصلت السيارة على تصميم رياضي فائق وتحمل تقنيات ومحركات عالية الأداء، تتميز 21C بمحرك 8 سلندر مسطح ومحركات كهربائية تنتج مجتمعة 1,250 حصان، ويكشف الفيديو الأول للسيارة عن خصائص الأداء المذهلة المنافسة لسيارات بوقاتي وكوينجسيج.
كما تحقق 21C تسارع 0-100 كم/س في 1.9 ثانية، وتسارع 0-300 كم/س في 15 ثانية، بينما لن يستغرق التسارع حتى 400 كم/س والتوقف من جديد أكثر من 29 ثانية لكسر أرقام بوقاتي وكوينجسيج المشابهة.
ويذكر أن شركة Czinger ستنتج 80 نسخة فقط من السيارة، وستطلقها 21C في معرض جنيف الدولي للسيارات.