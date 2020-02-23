czinger تستعد لإطلاق سيارة خارقة في معرض جنيف (فيديو)

تتجهز شركة Czinger الأمريكية لإطلاق سيارة خارقة تحمل اسم 21C ، وذلك لخطف الأضواء في معرض جنيف الدولي للسيارات، ومنافسة كوينجسيج وبوجاتي.

حصلت السيارة على تصميم رياضي فائق وتحمل تقنيات ومحركات عالية الأداء، تتميز 21C بمحرك 8 سلندر مسطح ومحركات كهربائية تنتج مجتمعة 1,250 حصان، ويكشف الفيديو الأول للسيارة عن خصائص الأداء المذهلة المنافسة لسيارات بوقاتي وكوينجسيج.

كما تحقق 21C تسارع 0-100 كم/س في 1.9 ثانية، وتسارع 0-300 كم/س في 15 ثانية، بينما لن يستغرق التسارع حتى 400 كم/س والتوقف من جديد أكثر من 29 ثانية لكسر أرقام بوقاتي وكوينجسيج المشابهة.

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ويذكر أن شركة Czinger ستنتج 80 نسخة فقط من السيارة، وستطلقها 21C في معرض جنيف الدولي للسيارات.