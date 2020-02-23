انطلاق مهرجان الدرعية للسيارات الكلاسيكية في دورته الخامسة قريباً

الخليج ٣٦٥ نت – يعقد الدكتور “ناصر بن عبدالله المسعري” المشرف العام للجنة المنظمة لمهرجان الدرعية السنوي في نسخته الخامسة، مؤتمراً صحفياً في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم، وذلك في مركز برنامج جودة الحياة في حي السفارات بالرياض.

وسيلقي “المسعري” الضوء في هذا المؤتمر على تفاصيل الحدث وأنواع السيارات الكلاسيكية المشاركة، والتي يزيد عددها عن 500 سيارة من دول الخليج ودول عربية وأوروبية أيضاً، وهذا ما سيجعل الوفود إلى المهرجان ضخمة، وخاصة محبي السيارات الكلاسيكية.

يُذكر أن المهرجان يأتي تحت إشراف الأمير “أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود” محافظ الدرعية، وبرعاية هيئة تطوير بوابة الدرعية وتنظمه مؤسسة الدرعية الأثرية، حيث سيُقام في الفترة من 27 إلى 29 فبراير الحالي، وستشتمل فعاليات المهرجان أيضاً على مسابقات وجوائز وفعاليات عائلية، بالإضافة إلى المزاد والعروض.

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