احتراق سيارة فيراري نادرة.. تعرف على التفاصيل

أثارت واقعة انفجار سيارة فيراري F40 Ferrari النادرة، في أحد شوارع منطقة مونت كارلو الساحرة بـ "موناكو"، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووقف مالك السيارة عاجزًا يشاهدها وهي

تحترق، بعدما تصاعدت أعمدة ضخمة من الدخان خارج السيارة الرياضية الإيطالية التي تقدر قيمتها بمليون جنيه إسترليني (ما يعادل 20 مليون جنيه مصري).

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ورغم محاولة أحد المارة إنقاذ السيارة، عن طريق خرطوم مياه من شرفته، إلا أن جميع المحاولات بائت بالفشل.

تعتبر سيارة فيراري F40 واحدة من أفضل السيارات التي قد صنعت على الإطلاق حيث تصل سرعتها إلى 228 ميلًا في الساعة.