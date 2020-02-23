أثارت واقعة انفجار سيارة فيراري F40 Ferrari النادرة، في أحد شوارع منطقة مونت كارلو الساحرة بـ "موناكو"، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.
ووقف مالك السيارة عاجزًا يشاهدها وهيتحترق، بعدما تصاعدت أعمدة ضخمة من الدخان خارج السيارة الرياضية الإيطالية التي تقدر قيمتها بمليون جنيه إسترليني (ما يعادل 20 مليون جنيه مصري).
ورغم محاولة أحد المارة إنقاذ السيارة، عن طريق خرطوم مياه من شرفته، إلا أن جميع المحاولات بائت بالفشل.
تعتبر سيارة فيراري F40 واحدة من أفضل السيارات التي قد صنعت على الإطلاق حيث تصل سرعتها إلى 228 ميلًا في الساعة.
كانت هذه تفاصيل خبر احتراق سيارة فيراري نادرة.. تعرف على التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.