وكيل هوندا يطرح نسخة جديدة من "سيفيك"

كتب: باسل الحلواني

كشفت شركة النيل للتجارة والهندسة إحدى شركات الفطيم، وكيل علامة هوندا اليابانية في مصر، عن تقديم نسخة جديدة من السيارة "هوندا سيفيك" سيدان العائلية.

ووفقاً لوكيل "هوندا"، فإن السيارة الجديدة باتت تتوفر لعملاء السوق المصرية بفئتين من التجهيزات، ذلك بعد أن كانت متاحة سابقا بالنسخة "VTI High Line" كاملة التجهيز فقط.

وبانضمام النسخة الجديدة، أصبحت أسعار هوندا "سيفيك" سيدان موديل 2020 تبدأ من 439.000 جنيه للفئة LXI القياسية، و459.000 جنيه للفئة VTI عالية التجهيز.

تعتمد هوندا سيفيك بفئتيها على سواعد محرك رباعي الاسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة

123 حصان يعمل بنظام الجر الأمامي، وينقل طاقته للمحاور ناقل حركة CVT أوتوماتيك من 5 سرعات، ويبلغ متوسط استهلاكها من الوقود 5.4 لتر لكل 100 كم.

السيارة الجديدة يبلغ طولها الإجمالي 4.630 مم، وعرضها 1.799 مم، وارتفاعها 1.980 مم، وارتفاع الخلوص الأرضي 153.5 مم، فيم يبلغ وزنها الإجمالي 1.258 كجم.

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وتتوفر سيفيك في مصر بعدد كبير من وسائل المساعدة والأمان على رأسها وسائد هوائية، ونظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إليكتروني للفرامل EBD، وبرنامج

التوازن الإلكتروني ESP، وفوانيس ضباب أمامية وخلفية، ونظام إيموبليزر ضد السرقة.

السيارة الجديدة يتوفر بها أيضًا مصابيح LED أمامية وخلفية ومساحات زجاج أمامية حساسة للأمطار؛ كما تتيح للسائق إمكانية التحكم بالمصابيح الأمامية وكذلك التحكم بالنظام الصوتي والرد على المكالمات الهاتيفة من خلال عجلة القيادة الإلكترونية متعددة المهام.

ومن التجهيزات المتوفرة بالسيارة أيضًا، جنوط رياضية قياس 16 - 17 بوصة، خاصية النظام الذكي لركن السيارة، ونظام مفتاح "تشغيل-إيقاف" المحرك، وفتحة سقف، وكاميرا خلفية للمساعدة على الركن، ومثبت سرعة.

كما تمتلك السيارة باقة من الكماليات ووسائل الترفيه أبرزها مشغل أقراص مدمجة، ومدخل USB – AUX، ونظام التوصيل اللاسلكي - بلوتوث، وخاصية تشغيل وإيقاف المحرك بضغطة زر، وفتحة سقف كهربائية، وكاميرا خلفية، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات.