سوبارو XV تنضم لقائمة تخفيضات "فبراير"

كتب: باسل الحلواني
أقرت مجموعة أبوغالي موتورز وكيل علامة سوبارو في مصر، تخفيضاً على أسعار السيارة سوبارو xv، التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات"SUV"، لتنضم بذلك إلى قائمة تخفيضات شهر فبراير.
وبلغت قيمة التخفيضات 20 ألف جنيه على جميع فئات xv، التيتتوافر في السوق المحلية بثلاث فئات من التجهيزات.
ويوضح الجدول التالي جميع أسعار فئات سوبارو xv، قبل وبعد التخفيضات الجديدة.
|الفئة
|السعر القديم
|السعر الجديد
|الأولى
|430 ألف جنيه
|410 ألف جنيه
|الثانية
|485 ألف جنيه
|465 ألف جنيه
|الثالثة
|510 ألف جنيه
|490 ألف جنيه
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