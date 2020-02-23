سوبارو XV تنضم لقائمة تخفيضات "فبراير"

كتب: باسل الحلواني

أقرت مجموعة أبوغالي موتورز وكيل علامة سوبارو في مصر، تخفيضاً على أسعار السيارة سوبارو xv، التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات

"SUV"، لتنضم بذلك إلى قائمة تخفيضات شهر فبراير.

وبلغت قيمة التخفيضات 20 ألف جنيه على جميع فئات xv، التي

تتوافر في السوق المحلية بثلاث فئات من التجهيزات.ويوضح الجدول التالي جميع أسعار فئات سوبارو xv، قبل وبعد التخفيضات الجديدة.