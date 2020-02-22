بي ام دبليو الفئة الرابعة 2021 تظهر في شكلها المتوقع

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الخليج ٣٦٥ نت – ليس سراً أن بي ام دبليو الفئة الرابعة الجديدة ستحصل شبك أمامي كبير.. حاولت الشركة البافارية إخفاءها أسفل التمويهات، لكن شيء بهذا الحجم لا يمكن أن يتم تغطيته بالكامل، والجدير بالذكر أن شركة صناعة السيارات الألمانية كانت قد مهدت للشبك الأمامي الكبير عندما كشفت عن Concept 4 الاختبارية التي تم الكشف عنها لأول مرة في العام الماضي في معرض فرانكفورت للسيارات.
الآن تظهر بي ام دبليو الفئة الرابعة في تصميم تخيلي، حيث حصلت على شبك أمامي كبير محاط بمصابيح أمامية رفيعة، وتتميز السيارة بتصميم زاوي أكثر بكثير من الطراز السابق، ويُظهر التصميم التخيلي موقع لوحة الترخيص الأمامية داخل الشبك الأمامي نفسه.
يذكر أنه من المقرر أن يبدأ إنتاج بي ام دبليو الفئة الرابعة الجديدة في وقت ما من شهر نوفمبر، مما يعني أننا قد نرى السيارة في الشوارع في أوائل 2021، ولا نعرف متى ستكشف بي ام دبليو عن سيارتها الجديدة.
في الختام، يمكن أن تجد الشبكة الامامي الكبير طريقها إلى سيارات السيدان الأخرى مثل الفئة الثالثة، والجدير بالذكر أنه عند وصول الفئة الرابعة الجديدة، ستحصل على مجموعة واسعة من محركات البنزين والديزل بأربع وست أسطوانات، وهناك محادثات حول إصدار هجين بالقابس.
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