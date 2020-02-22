لن نرى أي سيارات جديدة من مازدا حتى عام 2023!

الخليج ٣٦٥ نت – من المتوقع أن تكشف مازدا عن منصة جديدة كبيرة بالقرب من مارس 2023، ولكن حتى ذلك الحين، ستوقف شركة صناعة السيارات اليابانية تحديث تشكيلة سياراتها الحالية، ولكن قبل ان تصبح هذه المنصة الجديدة حقيقة واقعة، هناك عدد من التحديثات التي تخطط لها مازدا والتي تأمل في أن تحافظ على مبيعاتها.

يذكر أن مازدا تمتلك محرك Skyactiv-X الجديد الذي كشفت عنه العام الماضي، والذي يوفر كفاءة أكبر في استهلاك الوقود، كما يوفر قوة وعزم دوران أفضل من المحركات الأخرى ذات السعة الصغيرة، ولسوء الحظ، فليس الكثير من العملاء يختارون المحرك الجديد، حيث تشير التقارير إلى أن 4% فقط من سيارات مازدا 3 حصلت على المحرك، في حين أن 2% فقط من سيارات CX-30 حصلت عليه.

Advertisements

ستبدأ مازدا أيضاً في قبول طلبات شراء MX-30 الكهربائية بالكامل بحلول مارس 2021، وعلى الرغم من ذلك، فمن المتوقع أن تُباع هذه السيارة بأعداد صغيرة فقط وفقاً للموردين، والجدير بالذكر أنه في السنوات المقبلة، يمكن أن نتوقع من مازدا أن تُضيف مزايا أمان جديدة لطرازاتها الحالية.

في النهاية، وفقاً لأحد وكلاء مازدا في اليابان، فإن هذه التغييرات ستساعد على جذب العملاء، ولكن في عصر تتغير فيه صناعة السيارات بوتيرة سريعة، سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كان نقص الموديلات الجديدة من مازدا سيضر بها على مدار العامين المقبلين.