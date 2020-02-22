مواصفات وسعر لكزس RC 2020 و RC F في السعودية

الخليج ٣٦٥ نت – وصلت لكزس RC 2020 ونسختها الرياضية RC-F 2020 إلى المملكة عند وكيلها عبداللطيف جميل، والتي حصلت على تحديثات مستمدة من شقيقتها لكزس LC، والآن ننتقل للتعرف على مواصفات وأسعار الطرازين. أولاً: لكزس RC 2020 المحرك نوع المحرك: 6 سلندر ,2GR-FKS

سعة المحرك: 3.5 لتر

الأحصنة: 311 قوة حصانية

أقصى عزم دوران: 379 نيوتن.متر

نوع الوقود: 95

سعة خزان الوقود: 66 لتر الراحة والتصميم جنوط مقاس 19 تصميم خاص ب F-Sport

نظام صوتي مارك ليفينسون راديو AM و FM ، DVD و MP3 و WMA مع مدخل USB و AUX ب 17 سماعة with Miracast

شاشة نظام ملاحة SD-Card مع وحدة تحكم عن بعد عن طريق اللمس Screen 10.3 inch

الأضواء الأمامية من نوع LED

كشاف ضباب LED

فتحة سقف

نظام الدخول الذكي

المقاعد من الجلد الناعم، مع تهوية للمقاعد الأمامية

المقاعد الأمامية كهربائية مع ذاكرة لمقعد السائق

مفتاح كرت إضافي

لوحة عدادات رقمي

LED Package with Lexus Logo Illumination

نظام تشغيل المحرك عن بعد الأبعاد الطول الكلي: 4695 مم

العرض الكلي: 1840 مم

الإرتفاع الكلي: 2069 مم

طول قاعدة العجلات: 2730 مم

وزن السيارة فارغة: 1860 – 1740 كغ

الوزن الإجمالي للسيارة: 2170 كغ الأمان كاميرا للرجوع الخلفي

وسائد هوائية أمامية وجانبية وللركب للسائق والراكب الأمامي

نظام التوجيه ذي نسب التروس المتغيرة EPS+AVS+VGRS Vehicle Gear Ratio Steering

مثبت سرعة

حساسات أمامية وخلفية

تنبيه إنخفاض ضغط الإطارات (علامة تنبيه فقط دون قراءات الضغط) ثانياً: لكزس RC-F 2020 المحرك Advertisements نوع المحرك: 8 سلندر , (2UR-GSE)

سعة المحرك: 5 لتر

الأحصنة: 470 قوة حصانية

أقصى عزم دوران: 529 نيوتن.متر

نوع الوقود: 95

سعة خزان الوقود: 66 لتر الراحة والتصميم المقاعد الأمامية كهربائية مع ذاكرة لمقعد السائق

مفتاح كرت إضافي

نظام الدخول الذكي

المقاعد جلد Semi-Aniline، مع تهوية للمقاعد الأمامية

الأضواء الأمامية من نوع LED مع خاصية التحكم التلقائي للإضاءة العالية Auto-Hi Beam

فتحة سقف

شاشة نظام ملاحة SD-Card مع وحدة تحكم عن بعد عن طريق اللمس Screen 10.3 inch

نظام صوتي مارك ليفينسون راديو AM و FM ، DVD وMP3 وWMA مع مدخل USB وAUX و Miracast بـ 17 سماعة

جنوط مقاس 19 تصميم خاص بـ RC F

جناح خلفي أوتوماتيكي

نظام تشغيل المحرك عن بعد

لوحة عدادات رقمية

LED Package with Lexus F-Performance Logo Illumination الأبعاد الطول الكلي: 4705 مم

العرض الكلي: 2070 مم

الإرتفاع الكلي: 1390مم

طول قاعدة العجلات: 2730 مم

وزن السيارة فارغة: 1860 كغ

الوزن الإجمالي للسيارة: 2250 كغ الأمان المرايا الجانبية مجهزة بحساس النقاط العمياء Blind Spot Monitor

نظام التوجيه ذي نسب التروس المتغيرة EPS+AVS+VGRS Vehicle Gear Ratio Steering

نظام قراءة قياس ضغط الإطارات ( الإطارات الأربعة )

حساس التنبيه عند الخروج عن المسار Lane Departure Alert with Steering Control and Vibration

وسائد هوائية أمامية وجانبية وللركب للسائق والراكب الأمامي

حساسات أمامية وخلفية

كاميرا للرجوع الخلفي

مثبت السرعة النشط مع نظام الحماية ما قبل الاصطدام Pre- Crash System with Active Cruise Control في الختام، تتوفر لكزس RC 2020 ونسختها الرياضية RC-F 2020 عند وكيلها الحصري بالمملكة العربية السعودية، عبداللطيف جميل كما ذكرنا آنفاً، بهذه الأسعار: RC FF اف سبورت بسعر 234,885 ريال

RC-F AA إي بيرفورمانس بسعر 341,880 ريال صور لكزس RC صور لكزس RC-F

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