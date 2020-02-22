مواصفات وسعر لكزس RC 2020 و RC F في السعودية

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الخليج ٣٦٥ نت – وصلت لكزس RC 2020 ونسختها الرياضية RC-F 2020 إلى المملكة عند وكيلها عبداللطيف جميل، والتي حصلت على تحديثات مستمدة من شقيقتها لكزس LC، والآن ننتقل للتعرف على مواصفات وأسعار الطرازين.
أولاً: لكزس RC 2020
المحرك
- نوع المحرك: 6 سلندر ,2GR-FKS
- سعة المحرك: 3.5 لتر
- الأحصنة: 311 قوة حصانية
- أقصى عزم دوران: 379 نيوتن.متر
- نوع الوقود: 95
- سعة خزان الوقود: 66 لتر
الراحة والتصميم
- جنوط مقاس 19 تصميم خاص ب F-Sport
- نظام صوتي مارك ليفينسون راديو AM و FM ، DVD و MP3 و WMA مع مدخل USB و AUX ب 17 سماعة with Miracast
- شاشة نظام ملاحة SD-Card مع وحدة تحكم عن بعد عن طريق اللمس Screen 10.3 inch
- الأضواء الأمامية من نوع LED
- كشاف ضباب LED
- فتحة سقف
- نظام الدخول الذكي
- المقاعد من الجلد الناعم، مع تهوية للمقاعد الأمامية
- المقاعد الأمامية كهربائية مع ذاكرة لمقعد السائق
- مفتاح كرت إضافي
- لوحة عدادات رقمي
- LED Package with Lexus Logo Illumination
- نظام تشغيل المحرك عن بعد
الأبعاد
- الطول الكلي: 4695 مم
- العرض الكلي: 1840 مم
- الإرتفاع الكلي: 2069 مم
- طول قاعدة العجلات: 2730 مم
- وزن السيارة فارغة: 1860 – 1740 كغ
- الوزن الإجمالي للسيارة: 2170 كغ
الأمان
- كاميرا للرجوع الخلفي
- وسائد هوائية أمامية وجانبية وللركب للسائق والراكب الأمامي
- نظام التوجيه ذي نسب التروس المتغيرة EPS+AVS+VGRS Vehicle Gear Ratio Steering
- مثبت سرعة
- حساسات أمامية وخلفية
- تنبيه إنخفاض ضغط الإطارات (علامة تنبيه فقط دون قراءات الضغط)
ثانياً: لكزس RC-F 2020
المحرك
- نوع المحرك: 8 سلندر , (2UR-GSE)
- سعة المحرك: 5 لتر
- الأحصنة: 470 قوة حصانية
- أقصى عزم دوران: 529 نيوتن.متر
- نوع الوقود: 95
- سعة خزان الوقود: 66 لتر
الراحة والتصميم
- المقاعد الأمامية كهربائية مع ذاكرة لمقعد السائق
- مفتاح كرت إضافي
- نظام الدخول الذكي
- المقاعد جلد Semi-Aniline، مع تهوية للمقاعد الأمامية
- الأضواء الأمامية من نوع LED مع خاصية التحكم التلقائي للإضاءة العالية Auto-Hi Beam
- فتحة سقف
- شاشة نظام ملاحة SD-Card مع وحدة تحكم عن بعد عن طريق اللمس Screen 10.3 inch
- نظام صوتي مارك ليفينسون راديو AM و FM ، DVD وMP3 وWMA مع مدخل USB وAUX و Miracast بـ 17 سماعة
- جنوط مقاس 19 تصميم خاص بـ RC F
- جناح خلفي أوتوماتيكي
- نظام تشغيل المحرك عن بعد
- لوحة عدادات رقمية
- LED Package with Lexus F-Performance Logo Illumination
الأبعاد
- الطول الكلي: 4705 مم
- العرض الكلي: 2070 مم
- الإرتفاع الكلي: 1390مم
- طول قاعدة العجلات: 2730 مم
- وزن السيارة فارغة: 1860 كغ
- الوزن الإجمالي للسيارة: 2250 كغ
الأمان
- المرايا الجانبية مجهزة بحساس النقاط العمياء Blind Spot Monitor
- نظام التوجيه ذي نسب التروس المتغيرة EPS+AVS+VGRS Vehicle Gear Ratio Steering
- نظام قراءة قياس ضغط الإطارات ( الإطارات الأربعة )
- حساس التنبيه عند الخروج عن المسار Lane Departure Alert with Steering Control and Vibration
- وسائد هوائية أمامية وجانبية وللركب للسائق والراكب الأمامي
- حساسات أمامية وخلفية
- كاميرا للرجوع الخلفي
- مثبت السرعة النشط مع نظام الحماية ما قبل الاصطدام Pre- Crash System with Active Cruise Control
في الختام، تتوفر لكزس RC 2020 ونسختها الرياضية RC-F 2020 عند وكيلها الحصري بالمملكة العربية السعودية، عبداللطيف جميل كما ذكرنا آنفاً، بهذه الأسعار:
- RC FF اف سبورت بسعر 234,885 ريال
- RC-F AA إي بيرفورمانس بسعر 341,880 ريال
صور لكزس RC
صور لكزس RC-F
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