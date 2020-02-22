مواصفات وسعر لكزس IS 2020 في السعودية

الخليج ٣٦٥ نت – وصلت لكزس IS 2020 إلى السعودية مؤخراً لدى وكيلها عبداللطيف جميل، وهي كما نرى سيدان بتصميم جرئ وفخم وقوة مناسبة، ونتعرف معاً فيما يلي على مواصفاتها وأسعارها.

المحرك نوع المحرك: محرك 4 سلندر L4 توربو سعة 2.0 لتر يولد 241 حصان مع علبة سرعة أوتوماتيكية 8 سرعات

سعة المحرك: 2 لتر

الأحصنة: 241 قوة حصانية

أقصى عزم دوران: 350 نيوتن.متر

نوع الوقود: 95

سعة خزان الوقود: 66 لتر الراحة والتصميم جنوط مقاس 17 انش تصميم 10 شعب

نظام لكزس الصوتي الراقي راديو AM , FM ، DVD مشغل MP3,WMA مع مدخل USB, AUX بـ 8 سماعات

شاشة بقياس 8 إنش لعرض معلومات النظام السمعي (بدون نظام ملاحة)

الأضواء الأمامية من نوع LED 1

فتحة سقف

نظام الدخول الذكي

ستارة خلفية أوتوماتيكية

المقاعد من النوع الجلد الصناعي

مكيف هواء أوتوماتيك مع تحكم منفصل للسائق والراكب الأمامي

الأبعاد Advertisements الطول الكلي: 4680 مم

العرض الكلي: 2027 مم

الإرتفاع الكلي: 1430 مم

طول قاعدة العجلات: 2800 مم

وزن السيارة فارغة: 1680 كغ

الوزن الإجمالي للسيارة: 2115 كغ

الأمان

مثبت سرعة

حساسات أمامية وخلفية

وسائد هوائية أمامية وجانبية وللركب للسائق والراكب الأمامي، وستائر هوائية جانبية

كاميرا للرجوع الخلفي

تنبيه إنخفاض ضغط الإطارات (علامة تنبيه فقط دون قراءات الضغط)

في الختام، تتوفر لكزس IS 2020 إصدار 300 AA إليجنت، عند وكيلها الحصري بالمملكة العربية السعودية، عبداللطيف جميل كما ذكرنا آنفاً، بسعر يبدأ من 149,520 ريال سعودي.