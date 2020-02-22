كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نصائح للحفاظ على بطارية السيارة في الشتاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينصح خبراء نادي السيارات ADAC الألماني، بإيقاف الوظائف غير الضرورية للحفاظ على بطارية السيارة في فصل الشتاء، مثل وظيفة تدفئة الزجاج الخلفي، في حالة عدم وضوح الرؤية عند القيادة.

وأعلن النادي الألماني أن استهلاك طاقة البطارية يزيد في فصل الشتاء؛ فبجانب تدفئة الزجاج الخلفي يزيد استهلاك بعض التجهيزات الأخرى مثل الإضاءة ومساحات الزجاج والتدفئة، وهو ما قد يترتب عليه عدم قدرة المولد على إعادة شحن البطارية، وخاصة إذا كانت المسافة التي تقطعها السيارة قصيرة.

وعن البطاريات القديمة، أكد الخبراء أنها تواجه صعوبات في تشغيل السيارة حتى في درجات الحرارة المعتدلة، وكلما انخفضت درجات الحرارة، زادت احتمالية تعطل البطارية.