هوندا اكورد الجيل العاشر تصل اليابان أخيراً بعد تأخير استمر عامين

الخليج ٣٦٥ نت – هوندا دشنت الجيل العاشر من اكورد في معرض طوكيو للسيارات في أكتوبر 2019، أي بعد عامين كاملين من التدشين العالمي للسيارة، مع إطلاق الشركة لأول اكسسوارات حقيقية للسيدان متوسطة الحجم بالتوازي مع الإطلاق الياباني.

الآن يمكن تعديل الشبك الأمامي لاكورد مع إضافة مصدات أكثر رياضية وجناج خلفي وجنوط ألمنيوم 18 و19 إنش خاص، مع إضاءة داخلية أنيقة على الأبواب.

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كما توفر هوندا الآن ميزة التسجيل أثناء القيادة، وهي خدمة متصلة بالجوال تقوم بتسجيل ما يحدث أمام وخلف السيارة بفضل إضافة كاميرا خلفية جديدة، كما بالإمكان الآن اختيار فرش جديد لصندوق الأمتعة مع معالجته بشكل خاص ليكون مزيلا للعرق ومقاوما للبكتريا.

وستنطلق اكورد في اليابان بمولد طاقة هجين حصري بموتور كهربائي بقوة 184 حصان وعزم دوران 315 نيوتن.متر ومحرك بترولي 2.0 لتر بأربعة سلندر وقوة 145 حصان، وسيبدأ سعرها هناك بما يعادل 41,530 دولار (155,000 ريال).