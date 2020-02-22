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شكرا لقرائتكم خبر عن مازدا اليابانية تتوقف مؤقتا عن طرح سيارات جديدة والان مع التفاصيل
السبت 22 فبراير 2020
تتوقف شركة مازدا اليابانية المصنعة للسيارات مؤقتا عن طرح سيارات جديدة، خلال العامين المقبلين، فيما لم تكشف عن السبب وفق مصادر صحفية، وفقا لما نقله موقع العين .
ذكر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات أن أول طراز جديد من مازدا لن يطرح قبل عام 2023.
ونوه الموقع الأمريكي بأن مازدا ستكتفي خلال العامين بالنسخ الموجودة من موديلاتها الحالية التي لن تطرح منها أجيالا جديدة.
وأشار إلى أن القرار يشمل مازدا CX-30 الذي يعد أحدث طراز كشفت عنه الشركة اليابانية والتي ستكتفي فقط باستمرارية طرحه دون تحديثات.
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