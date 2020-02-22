بيجو تطرح "نصف نقل" جديدة في هذه الدول

كتب: باسل الحلواني

قررت عملاق صناعة السيارات الفرنسية "بيجو"، طرح سيارة نصف نقل جديدة في عدد من الدول الإفريقية، وأمريكا اللاتينية، تحمل اسم "لاند تريك".

ومن المنتظر أن تتوافر السيارة الجديدة بطرازين، الأول بكابينة واحدة، والثاني بكبينتين، أما عن حمولة "لاند تريك"، فسوف تتراوح مابين 992 كجم، إلى 1.2 طن، وتأتي بلغة تصميم مميزة للعلامة التجارية، مع شبك أمامي صغير وشعارها في المقدمة، ويحاط بالشبك مصابيح أمامية ضخمة، كما يتم توفير مصابيح LED، وألواح حماية سفلية وقضبان سقف وعتبات جانبية، بالإضافة إلى شارات بيجو ولاندتريك على الباب الخلفي،

وهيكل عازل للحرارة من بين أشياء أخرى عديدة.

وتحتوي البيك أب ما يصل إلى ستة مقاعد، ثلاثة في الأمام وثلاثة أخرى في الخلف، كما يتوفر أيضاً خيار المقعدان الأماميان المنفصلان بمسند ذراع مركزي، وفي مكان آخر تمتلك السيارة عجلة قيادة ثنائية مستوحاة من 3008، ونظام ترفيهي 10 بوصة، يدعم كلاً من آبل كاربلاي وأندرويد أوتو وبلوتوث ومدخل USB ومساحة داخلية قدرها 10 جيجابايت، والتحكم في المناخ المزدوج، أما بالنسبة لمزايا الأمان، فقد

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حصلت السيارة على نظام تحذير من مغادرة المسار وكاميرا بزاوية 360 درجة وASR ومساعد صعود التل وغيرها.

وزودت السيارة بنوعين من المحركات، الأول ديزل سعة 1.9 لتر، والثاني بنزين تيربو سعة 2.4 لتر، والمحرك الأول يولد قوة 150 حصان و350 نيوتن.متر من عزم الدوران، مقترن بناقل حركة يدوي بست سرعات يقدم صرفية وقود قدرها 7.8 لتر لكل 100 كلم تقطعها، في حين أن محرك البنزين يولد قوة 210 حصان و320 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويتصل بناقل حركة يدوي بست سرعات أو أوتوماتيكي بست سرعات، ولم يتم الكشف عن أرقام كفاءة استهلاك الوقود، ويتم تقديم الطرز الأساسية مع نظام دفع خلفي، ولكن يتوفر نظام دفع على جميع العجلات مع طرز 4H و4L.