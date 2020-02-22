عرض تقسيط نيسان نافارا 2020 من شركة مناهل العالمية

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من الوكيل الرسمي مناهل العالمية، واغتنم العروض الحصرية التي لا تقارن مع الآخرين على سيارات نيسان 2020. *ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه. السيارة المشمولة في العرض: نيسان نافارا موديل 2020: Advertisements سعر التقسيط : 1318 ريال شهريا مميزات العرض: بدون دفعة أولى.

بدون رسوم إدارية. الشروط والأحكام: تطبق الشروط والأحكام للجهات التمويلية المعتمدة.

قد تختلف مواصفات السيارة عن الصور المعروضة. صورة العرض:

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