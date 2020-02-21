شاهد أول سيارة "رولز رويس" على الطراز الإسلامي

طرحت شركة أبوظبي موتورز، نسخة حصرية وحيدة لسيارة رولز رويس جوست الفاخرة، مزينة بالكامل بتفاصيل مستوحاة من الفن الإسلامي الأصيل، وصممت حسب الطلب ضمن برنامج بيسبوك الذي توفره الشركة البريطانية العريقة.

تتميز السيارة الفاخرة بالفنون البصرية المستوحاة من ثقافة الفن الإسلامي ابتداءً من القرن السابع وحتى اليوم، وتألقت بطلاء خارجي بلونين هما الأبيض “أركتيك” والأزرق Avus

Blue.

وظهرت الرسومات والتصاميم المُستمدة من الفن الإسلامي في العديد من تفاصيل السيارة، حيث تم تزيين عمود السقف الخلفي برسومات جميلة وأشكال هندسيًا ثمانيًا تدل على الإرث الإسلامي.

وجاءت التفاصيل الأكثر وضوحًا في الداخل، حيث تم تعديل الأشكال الهندسية لتبدو كوردة على مساند الرأس لجميع المقاعد، ساعدها

Advertisements

في ذلك استخدام ثلاثة ألوان للتطريز، وهي الأزرق “كوبالتو” الغني، وأحمر “موجيلو”، وأبيض “أركتيك”.

كما أن بطانة السقف المعروفة في سيارات رولز رويس بنمط إضاءة يشبه النجوم، تم تعديلها لتحتوي الشكل الهندسي الثماني ذاته، وجاءت التفاصيل الخشبية في المقصورة مزدانة به أيضًا.

وتم اختيار كل تفصيل في السيارة على أساس من التناغم، بحيث تكمل كل العناصر بعضها من حيث اللون والأسلوب، أما اللمسة النهائية فهي لعتبات الأبواب التي تحمل توقيعا يؤكد تميز السيارة.