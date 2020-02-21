بي إم دبليو تطلق سيارة جديدة نهاية هذا العام

كتب: باسل الحلواني
تعتزم شركة صناعة السيارات الألمانية "بي إم دبليو"، إطلاق سيارة جديدة بإمكانيات جبارة لتنضم إلى سيارات الفئة الرابعة الشهيرة، نهاية هذا العام.
ورغم حرصها على تمويه السيارة الجديدة بشكل جيد أثناء اختبارها في إحدى حلبات السباق، إلا أن المتابعين لاحظوا ملامحها العامة القريبة جدا
وكان النموذج الذي كشفت عنه بي إم دبليو، مميزا بتصميم جديد كليا لشبك الواجهة الأمامية،الذي جاء مقسوما لقسمين متساويين وحوافه عريضة مطلية بالكروم اللماع.
كما أتى النموذج بهيكل انسيابي مزود ببابين، وفتحات هوائية كبيرة، وواجهة خلفية فيها انحناءة على شكل جنح هوائي لزيادة الثبات على السرعات الكبيرة.
من الناحية التقنية فمن المفترض أن تأتي BMW 4 الجديدة بمحرك بـ 6 أسطوانات وسعة 3.0 لتر بعزم 500 حصان تقريبا، ومحرك توربيني آخر B58 بعزم 382 حصانا.
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