ناقل حركة هيونداي وكيا الجديد بإمكانه “رؤية” الطريق أمامه

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الخليج ٣٦٥ نت – طورت هيونداي وكيا جير أوتوماتيكي جديد لسيارات البترول والديزل يقوم بالتنقل بين السرعات بناء على بيانات الخرائط ومسح الطرق عبر الرادار والكاميرا، وهي تقنية وصفتها المجموعة بـ “الأولى من نوعها في العالم”.
ويعتمد النظام الجديد على 40 براءة اختراع رئيسية ومن المتوقع تطبيقه في السيارات الإنتاجية قريبا.. وسيؤدي النظام لتحسين كفاءة استهلاك الوقود والراحة بشكل عام.
وتستخدم التقنية نظام ملاحة ثلاثية الأبعاد لمسح المنعطفات وتعرجات الطرق وظروف الزحام والسرعة والمسافة بين السيارات، مع استخدام نظام ذكاء اصطناعي متطور لمعالجة كل هذه البيانات وحساب السرعة المناسبة للجير للتعامل مع كل طريق بشكل مبكر.
وصرحت هيونداي وكيا أن من فوائد النظام هو تخفيف استخدام المكابح بـ 11%، ما يعني تخفيف الضغط عليهم بشكل ملحوظ، كما بالإمكان تغيير وضعية قيادة السيارة لـ “سبورت” على سبيل المثال عند الدخول للطرق السريعة قبل العودة للوضعية العادية عند تركها، وهذه هي البداية فقط حسب تصريح هيونداي وكيا وسنرى المزيد من التطبيقات المبتكرة والمتطورة للتقنية في المستقبل القريب.
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