خدمة اشتراك شهري تسمح بقيادة سيارة مرسيدس AMG مختلفة يومياً

الخليج ٣٦٥ نت – مرسيدس تقدم خدمة اشتراك شهري تسمح للعملاء بالتنويع بين موديلات الشركة المختلفة حسب مزاجهم مقابل رسوم شهرية معتبرة، والآن أعلنت مرسيدس عن خدمة حصرية لسيارات AMG.

للأسف الخدمة مقتصرة على بعض المدن الأمريكية للوقت الحالي على سبيل التجربة وقياس ردود الفعل قبل تعميمها لاحقا، وصرحت مرسيدس أن الخدمة الخاصة بـ AMG هي استجابة لطلبات العملاء، كما أنها تمثل “فرصة مذهلة للمشتركين للتمتع بتجربة القوة الهائلة والإثارة الناتجة عن قيادة سيارات AMG الأفضل في مجالها”.

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وقد تتساءلون عن أسعار خدمة حصرية كهذه.. وبينما تبدأ خدمة اشتراك مرسيدس الأساسية بـ 1,095 دولار كل شهر (4203 ريال)، سيقفز السعر إلى 3,595 دولار شهريا لاشتراك AMG الحصري (13,470 ريال).

ويشمل السعر التأمين والمساعدة في أي وقت حسب الطلب والصيانة بغض النظر عن المسافة، مع إمكانية تغيير سيارتك كل يوم بسهولة.