بورش وجينيسيس ومازدا تحصل على أعلى التقييمات من منظمة “تقارير المستهلك”

الخليج ٣٦٥ نت – حصلت بورش على المركز الأول في أحدث ترتيبات علامات السيارات من منظمة “تقارير المستهلك” الأمريكية، والتي تقيس مدى إعجاب المستهلكين بسياراتهم والعلامات المختلفة بناء على عوامل كثيرة تشمل الموثوقية والتنافسية في السعر وخدمة العملاء والمزيد.

بورش قفزت من المركز الثالث للأول في الدراسة الأخيرة، وفي المركز الثاني نرى جينيسيس ثم سوبارو لإكمال الثلاثة الأوائل.. ونستمر مع مازدا ولكزس واودي وهيونداي وبي ام دبليو وكيا وميني بالترتيب لإكمال العشرة الأوائل من ضمن 33 علامة.

في ذيل القائمة نرى فيات وميتسوبيشي وجيب… وبالنسبة للموديلات نفسها فتنصح منظمة تقارير المستهلك بـ تويوتا كورولا وافالون وسوبارو فوريستر وليجاسي وتويوتا بريوس وسوبرا وكيا تيلورايد وهوندا ريدج لاين ولكزس RX وتيسلا موديل 3، حسب الفئة السعرية لكل موديل.