طريقة بسيطة لإزالة الملصقات من زجاج السيارة

الخليج ٣٦٥ نت – يفضل كثير من الأشخاص شراء السيارات المستعملة من المعارض أو من أشخاص آخرين نظراً لانخفاض سعرها في مقابل السيارات الجديدة، لكن هذه السيارات غالباً ما يكون عليها ملصقات على الزجاج خاصة بالمالك القديم لها.



وعند محاولة المالك الجديد للسيارة نزع هذه الملصقات فإنه يسبب بعض الخدوش على الزجاج نظراً لعدم درايته الكافية بالطريقة الصحيحة لنزع الملصقات، لذا نقدم لكم عدد من الطرق البسيطة لنزع الملصقات دون إلحاق الضرر بزجاج السيارة.



1- ضع ورق مبلل بالماء الساخن على الملصق مباشرة، واتركه لمدة 20 دقيقة تقريباً، ومن ثم قم بفرك اللاصق، ستجد حينها الملصق تم نزعه بسهولة.

2- قم بتسخين الملصق بواسطة مجفف الشعر لعدة دقائق، ستجد الملصق بدء يخرج عن الزجاج بسهولة، حيث يساعد التسخين على تليين المادة اللاصقة وتجعل الملصق مرن.

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3- من الممكن اللجوء إلى استخدام الخل، حيث أنه معروف عنه قدرته على إزالة اللاصق أيضا، ومن الممكن إزالة اللاصق من خلال وضع منشفة مبللة بالخل على المكان المراد إزالة اللاصق من عليه لفترة تبدأ من 10 دقائق وحتى ربع ساعة كاملة.

4- قم بوضع زيت عادي على الملصق، واتركه لمدة 10 دقائق، ستجد الملصق سهل النزع، وفي حالة وجود بقايا له، قم بفركه ثم انزعه.



5- الطريقة الأخيرة التي يلجأ لها الكثير في حالة عدم جدوى أي من الطرق السابقة، فهي أن يقدم الشخص على تمرير شفرة من تحت ذلك الملصق، لكننا لا ننصح بهذه الطريقة لأنها من الممكن أن تحدث بعض الخدوش في الزجاج.