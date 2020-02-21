“بالصور” رولزرويس جوست تحصل على نسخة خاصة ذات طابع إسلامي

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت شركة أبوظبي موتورز عن نُسخة حصرية وحيدة لسيارة رولز رويس جوست الفاخرة، مزينة بالكامل بتفاصيل مستوحاة من الفن الإسلامي الأصيل، وصممت حسب الطلب ضمن برنامج بيسبوك الذي توفره الشركة البريطانية العريقة.



تتميز السيارة الفاخرة بالفنون البصرية المستوحاة من ثقافة الفن الإسلامي ابتداءً من القرن السابع وحتى اليوم، وتألقت بطلاء خارجي بلونين هما الأبيض “أركتيك” والأزرق Avus Blue.



ولقد ظهرت الرسومات والتصاميم المُستمدة من الفن الإسلامي في العديد من تفاصيل السيارة، حيث تم تزيين عمود السقف الخلفي برسومات جميلة وأشكال هندسيًا ثمانيًا تدل على الإرث الإسلامي.



أما التفاصيل الأكثر وضوحًا فقد جاءت في الداخل، حيث تم تعديل الأشكال الهندسية لتبدو كوردة طُرِّزت على مساند الرأس لجميع المقاعد، ساعدها في ذلك استخدام ثلاثة ألوان للتطريز، وهي الأزرق “كوبالتو” الغني، وأحمر “موجيلو”، وأبيض “أركتيك”.



كما أن بطانة السقف المعروفة في سيارات رولز رويس بنمط الإضاءة المُتلألأة كالنجوم عُدِّلت لتحتوي الشكل الهندسي الثماني ذاته، وجاءت التفاصيل الخشبية في المقصورة مزدانة به أيضًا.

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كل تفصيل في السيارة تم اختياره على أساس من التناغم، بحيث تكمل كل العناصر بعضها من حيث اللون والأسلوب، أما اللمسة النهائية فهي لعتبات الأبواب التي تحمل توقيعا يؤكد تميز السيارة.

وعلى الرغم من عدم إعلان أبوظبي موتورز عن بيانات المُحرك، لكن من المفترض أن تمتلك محرك مؤلف من 12 أسطوانة بسعة 6.6 ليتر (يحمل الرمز N74B66) ويتوقع أن قدرته تبلغ 562 حصانًا وعزمه 840 نيوتن متر مثل مُعظم نُسخ طراز جوست.



أما علبة التروس فتأتي أوتوماتيكية بثماني نسب من صنع شركة ZF الألمانية، وتتسارع من الثبات إلى 100 كلم/ساعة في غضون 4.8 ثانية قبل الوصول إلى سرعة قصوى مُحددة إلكترونيًا عند 250 كلم/ساعة.

الجدير بالذكر فإنه من المنتظر أن يُودعنا طراز جوست الحالي قريبًا بعد خدمة استمرت 10 سنوات، حيث بدأ بيعه في العام 2010.