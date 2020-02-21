كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تسلا تحصل على موافقة محكمة ألمانية لمواصلة بناء مصنع "جيجا فاكتوري" مرة أخرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت شركة تسلا موافقة من محكمة ألمانية لمواصلة خفض الغابات بالقرب من العاصمة برلين لبناء أول مصنع أوروبي للسيارات والبطاريات ، في هزيمة للنشطاء البيئيين المحليين.

وقالت المحكمة في بيان صدر أمس الخميس إنها رفضت الطلبات العاجلة لوقف تطهير الأرض من الأشجار من عدة مجموعات بيئية، مضيفة أن قرارها نهائي، وقد أوقفت قطع الأشجار مؤقتًا في وقت سابق من هذا الشهر.

يذكر أن شركة تسلا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية، قد أعلنت في شهر نوفمبر الماضي عن خططها لبناء مصنع في جروينهايد في ولاية براندنبورغ الشرقية المحيطة ببرلين، وهو قرار تم الإشادة به في البداية باعتباره تصويتًا على الثقة في ألمانيا.

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ومع ذلك، فقد استوعب المشرعون المحليون والوطنيون قوة المعارضة للمصنع، حيث احتج مئات المتظاهرين على ما يقولون إنه يمثل تهديدًا للحياة البرية وإمدادات المياه المحلية.

وحذر المشرعون من حزب الديمقراطيين المسيحيين وأحزاب الديمقراطيين المؤيدين للأعمال في ألمانيا من أن المعركة القانونية التي دارت ضد المصنع ستلحق أضرارا جسيمة بصورة ألمانيا كمكان لممارسة الأعمال التجارية.

تخطط شركة تسلا لبناء عدة طرز في المصنع الجديد بدءًا من طراز 3 سيدان و طراز Y كروس، مع المزيد من السيارات، من المقرر افتتاح المصنع في يوليو 2021.