نظام جديد من كيا وهيونداي يحدد الوضع الأمثل للقيادة

أعلنت شركتا هيونداي، وكيا، عن قيامهما بتطوير أول نظام تنبؤي متواصل لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات "ICT"، وهو النظام الذي يمكن السيارة من التبديل تلقائيًا إلى المستوى الأمثل للقيادة، بعد تحديد ظروف الطريق وحركة المرور المقبلة، جاء ذلك وفقاً لما نشره موقع الشركتين.

وتخطط الشركتان لتطبيق التقنية على السيارات المستقبلية، خلال تطوير النظام، وقدمت الشركتان حوالي 40 براءة اختراع رئيسية في كوريا الجنوبية وخارجها.

وتعتمد التقنيات المستخدمة للتحول تلقائيًا، على تفضيلات السائقين، مثل "Smart Drive Mode" (وضع القيادة الذكية)، المتوفرة في

معظم طرز "Hyundai" و"Kia" الحالية.

يعد نظام النقل بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT Connected Shift System) أول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تنقل الترس تلقائيًا وفقًا لظروف الطريق وحركة المرور.

يستخدم نظام "ICT Connected Shift" نظامًا ذكيًا في وحدة التحكم بالإرسال، التي تجمع وتفسر المدخلات في الوقت الفعلي من التقنيات الأساسية، بما في ذلك الملاحة ثلاثية الأبعاد المزودة بخريطة دقيقة للطريق بالإضافة إلى الكاميرات والرادار للتحكم

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الذكي في الرحلات.

كما يتضمن مدخل التنقل ثلاثي الأبعاد، الارتفاع والتدرج والانحناء ومجموعة متنوعة من أحداث الطريق، وكذلك ظروف حركة المرور الحالية.

ويكتشف الرادار السرعة والمسافة بين السيارة والآخرين، وتوفر الكاميرا ذات الرؤية الأمامية معلومات عن المسار.

باستخدام كل هذه المدخلات، تتوقع وحدة التحكم في النقل (TCU)، سيناريو التحول الأمثل لمواقف القيادة في الوقت الفعلي من خلال خوارزمية ذكاء اصطناعي وتغيير التروس وفقًا لذلك.

وتخطط "Hyundai" و"Kia"، لتطوير نظام النقل المتصل بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى تقنية نقل أكثر ذكاءً، يمكنها التواصل مع إشارات المرور استنادًا إلى اتصالات "LTE" أو "5G" وتحديد اتجاهات السائقين، ما يؤدي إلى زيادة تحسين التحكم في ناقل الحركة.