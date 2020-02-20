“بالصور” بنتلي كونتيننتال GT كشف مزينة داخليتها بـ 400 ألف تطريزة!

الخليج ٣٦٥ نت – قد تعتقد أن سيارة بنتلي كونتيننتال GT كشف الجديدة فخمة بما يكفي، ولكن يبدو أن فرع مولينر الخاص لدى شركة بنتلي لديه حل للعملاء الباحثين عن المزيد من الفخامة والاهتمام الإضافي بالتفاصيل.

بدءً من الخارج، تتميز بنتلي كونتيننتال GT كشف المعدلة بشبك أمامي مزدوج ماسي فريد وفتحات تهوية جانبية مصممة حسب الطلب كلها تتميز بطلاء فضي أو أسود، ويكتمل المظهر الخارجي أيضاً بمجموعة من الجنوط المصقولة مقاس 22 بوصة بقطر 10 بوصات مع أغطية عائمة للحفاظ على شعار بنتلي في وضعه الصحيح دائماً.

يستمر التصميم الماسي الجديد في جميع أنحاء بنتلي الجديدة، بداية من المقصورة والتي تتميز بغرز على شكل ماسي على المقاعد وبطانات الأبواب، ومناطق أخرى، وتقول مولينر أن هناك ما يقرب من 400 ألف غرزة داخل مقصورة السيارة الجديدة، حيث تحتوي كل ماسة بدقة على 712 غرزة، واستغرقت عملية التطريز وحدها 18 شهراً ليتم تطويرها.

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سيتمكن العملاء من الاختيار من بين ثمانية مجموعات ثلاثية الألوان مصممة خصيصاً للمقصورة المصنوعة يدوياً، حيث يتميز الكونسول الوسطي بتصميم فني جديد يرافقة ساعة بريتلينغ الفضية المصقولة، وتتضمن الإضاءة الداخلية سبعة ألوان مختلفة تتوافق مع مزاج السائق، وعتبات أبواب مضيئة ونظام صوتي Naim بـ 18 مكبر صوت.

في النهاية، تستمد بنتلي كونتيننتال GT مولينر كشف الجديدة بخيارين من المحركات وهي V8 وW12، وهذا الأخير يأتي بسعة 6 لتر تيربو يمكنها من التسارع من 0 إلى 96 كم/س في 3.7 ثانية، وسرعة قصوى قدرها 333 كم/س، في حين أن محرك V8 يأتي بسعة 4 لتر مزدوج التيربو يمكنها من التسارع من 0 إلى 96 كم/س في 4 ثوان وسرعة قصوى تبلغ 318 كم/س.