بي ام دبليو الفئة الخامسة والسابعة ستحصلان على نسخ كهربائية

الخليج ٣٦٥ نت – تستعد بي ام دبليو للكشف عن مجموعة متنوعة من الطرز الكهربائية بما في ذلك iX3 وi4 وiNext، والآن يبدو أن الجيل التالي من الفئة الخامسة والسابعة سيحتوي على إصدارات كهربائية نقية، وذلك نقلاً عن مصادر مطلعة داخل الشركة تقول أن الفئة السابعة ستحصل على إصدار كهربائي في 2022، ومن ثم ستتبعها الفئة الخامسة بعد ذلك بوقت قصير.

لم يذكر التقرير المواصفات، لكن الشائعات السابقة أشارت إلى أنه يمكن تقديم طراز يُطلق عليه اسم i7 مع حزم بطاريات مختلفة، وليس هناك ما هو رسمي، لكن i7 الإصدار الأساسي يمكن أن يحصل على بطارية 80 كيلوواط، في حين قد يحتوي الإصدار الأعلى على بطارية بقدرة 120 كيلوواط، والتي توفر نطاق كهربي يصل إلى 700 كم لكل شحنة، ويشير التقرير ذاته إلى أنه يمكن تقديم i7 بخيارات محركات مختلفة، فالإصدار الأعلى سيحتوي على محركين كهربائيين من شأنه أن يمنحها نظام دفع على جميع العجلات وقوة إجمالية قدرها 650 حصان.

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هذا التقرير يؤكد أيضاً ان كلاً من الفئة الخامسة والسابعة ستحصل على إصدارات تعمل بمحركات البنزين والديزل والمحركات الهجينة أيضاً، حيث ستقوم بي ام دبليو بإنتاج سيارات لجميع متطلبات السوق، مع زيادة إنتاج الإصدارات التي تثبت شعبيتها، مع تقليص الإصدارات الأقل شعبية.

في الختام، من المتوقع أن يتم معاينة i4 الشهر المقبل، على أن يبدأ الإنتاج في عام 2021، وتضم محرك كهربائي بقوة تبلغ 253 حصان، في حين قالت بي ام دبليو سابقاً أن الجران كوبيه ذات الأربعة أبواب يمكنها التسارع من 0 إلى 100 كم/س في أربع ثوان تقريباً وبسرعة قصوى تبلغ 200 كم/س، علاوة على ذلك، ستحتوي i4 على بطارية بقدرة 80 كيلوواط، والتي تتيح نطاق كهربي قدره 600 كم لكل شحنة حسب دورة WLTP.