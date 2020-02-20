بوجاتي تكشف لأول مرة عن سياراتها الاختبارية السرية

الخليج ٣٦٥ نت – مثل معظم شركات صناعة السيارات، تطور بوجاتي سيارات تجريبية ونماذج أولية لتطوير اتجاهات التصميم المستقبلية الخاصة بها، والآن حان دور بوجاتي للكشف عن ثلاثة سيارات اختبارية مميزة عملت عليها في الماضي القريب، والتي كان من الممكن أن تصبح سيارات إنتاجية، لكنها لم تفعل ذلك.

1-بوجاتي فيرون بارشيتا بدون سقف

أول السيارات الاختبار من بوجاتي المميزة هي فيرون بارشيتا، والتي أنشأها رئيس قسم التصميم في الشركة في عام 2008، وكانت تستند على فيرون جراند سبورت فيتيس، ولكنها تمتلك تعديلات هيكلية كبيرة مثل الزجاج الأمامي الملفوف، والجدير بالذكر أن بعض الأجزاء من السيارة الاختبارية تم استخدامها في الطرز الإنتاجية مثل المصابيح الأمامية المستخدمة في شيرون الحالية، وقد كان كبار المديرين التنفيذيين في الشركة يرغبون في تطويرها لمنافسة لامبورجيني في هذا القطاع في ذلك الوقت.

2- بوجاتي أتلانتيك المعاد إحياؤها

سيارة أتلانتيك الاختبارية التي تم تطويرها في 2015 كإصدار حديث من طراز 1936 أتلانتيك 57، وكان من المقرر أن يتم الكشف عنها في بيبل بيتش هذا العام، ولكن فضيحة ديزلجيت ألغت الأمر.

3-بوجاتي W16 كوبيه “رامبرانت”

نصل إلى السيارة الاختبارية الأكثر طموحاً بالشركة، وهي ذا بوجاتي W16 كوبيه “رامبرانت”، والتي تستمد قوتها من محرك W16 رباعي التيربو سعة 8 لتر المستخدم في شيرون، ويستعير بعض مزايا التصميم من فيرون بارشيتا، مثل المصابيح الأمامية، بينما يضم أيضاً بعض عناصر التصميم من لافواتير نوار أبرزها المصابيح الخلفية، وقد كان بنائها مكلف للغاية، وكان من الممكن أن يبلغ سعرها 20 مليون دولار.

Bugatti Secret Concepts CarScoops

Bugatti Secret Concepts CarScoops

Bugatti Secret Concepts CarScoops

Bugatti Secret Concepts CarScoops

Bugatti Secret Concepts CarScoops

Bugatti Secret Concepts CarScoops

Bugatti Secret Concepts CarScoops Advertisements

Bugatti Secret Concepts CarScoops

Bugatti Secret Concepts CarScoops

Bugatti Secret Concepts CarScoops

Bugatti Secret Concepts CarScoops

Bugatti Secret Concepts CarScoops

Bugatti Secret Concepts CarScoops

Bugatti Secret Concepts CarScoops

Bugatti Secret Concepts CarScoops

Bugatti Secret Concepts CarScoops

Bugatti Secret Concepts CarScoops

Bugatti Secret Concepts CarScoops

Bugatti Secret Concepts CarScoops

Bugatti Secret Concepts CarScoops

Bugatti Secret Concepts CarScoops

Bugatti Secret Concepts CarScoops