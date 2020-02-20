حركة أسعار السيارات خلال الـ3 أسابيع الأولى من الفبراير

شهدت الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر فبراير الجاري، تراجعاً فى أسعار 13 طرازاً، فى السوق المحلية، بخصومات تصل إلى 56 ألف جنيه.

وأرجع عدد من الخبراء هذه التخفيضات إلى تراجع أسعار الدولار أمام الجنيه المصري، بالإضافة إلى الخصومات التى فرضتها المنافسة السعرية، بعد الانتهاء من تطبيق الاتفاقات الدولية، التى أصبحت بموجبها بعض العلامات تتمتع بإعفاءً جمركياً.

وفى السطور التالية ترصد «سيارات الوفد»، تفاصيل حركة أسعار هذه الطرازات الـ13 التى أنضمت إلى قائمة التخفيضات.

هوندا سيفيك

أقرت شركة الفطيم مصر للتجارة وكيل علامة هوندا اليابانية فى مصر تخفيضاً بلغ 20 ألف جنيه، على هوندا سيفيك.

وتراجع سعر هوندا سيفيك التى تتوافر بفئة واحدة من التجهيزات ليسجل 459 ألف جنيه بدلاً من 479 ألف جنيه.

إم جى 6

أقرت شركة المنصور إم جي، وكيل علامة إ م جى فى مصر، تخفيضات على أسعار سيارتها «إم جى 6»، تراوحت بين 7 و12 ألف جنيه.

استقرت أسعار إم جى 6 موديل 2020 عند مستوى 279990 جنيهًا للفئة الأولى، فى حين تراجعت الفئة الثانية لتصبح بسعر 299990 جنيهًا، بدلاً من 306990جنيهًا، فيما هبطت الفئة الثالثة إلى 324990 جنيهًا، مقارنة بنحو 336990 جنيهًا.

انخفضت الفئة الرابعة والأعلى تجهيزًا من أم جى 6 لتأتى بسعر 329990 جنيهًا مقابل 339990 جنيهًا فى السابق بتخفيض بلغ 10 الآف جنيه.

الدبابة

أعلنت شركة المنصور للسيارات، وكيل علامة شيفروليه فى مصر، عن خصم على أسعار سيارتها شيفروليه البيك أب «الدبابة»، وشاحنتها «الجامبو»، بمبالغ تتراوح بين 8 و12 ألف جنيه.

وجاءت أسعار الفئة الأولى من شيفروليه البيك أب «الدبابة»، المزودة بـ«باور»، بـ279200 جنيهً، بدلًا من 289200 جنيه، بتخفيض بلغ 10 آلاف جنيه، أما الفئة الثانية من شيفورليه «الدبابة»، المزودة بـ«تكييف»، فأصبحت 308 آلاف جنيه و250 جنيهًا، بدلاً من 316 ألفاً و250 جنيهاً، بتخفيض بلغ 8 آلاف جنيه.

الجامبو

أما شاحنات «الجامبو»، فانخفضت بمقدار 12 ألف جنيه، لتصبح أسعار شاحنات «الجامبو» حمولة 4 أطنان الفئة الأولى «شاسيه قصير»، حوالى 371 ألفًا و300 جنيهًا، فيما حددت فئة «شاسيه طويل» بقيمة 424.8 ألف.

وجاءت أسعار شاحنات شيفروليه «الجامبو»، حمولة 4.5 طن الفئة الأولى بـ379.3 ألف جنيه، أما «الجامبو»، حمولة 4.5 طن الفئة الثانية فأصبح سعرها 432.1 ألف جنيه خلال نوفمبر.

أوبترا

أخطرت شركة المنصور للسيارات، وكيل علامة شيفروليه الأمريكية فى مصر، شبكة موزعيها، بتخفيض أسعار سيارتها شيفروليه أوبترا، بمبلغ 10 آلاف جنيه.

وتتوافر شيفروليه أوبترا، فى السوق المحلية بـ4 فئات من التجهيزات، وأصبح سعر الفئة الأولى Comfort بعد الخصم 198400 جنيه، أما الفئة الثانية Comfort Accessories، فأصبح سعرها 204200 جنيه، أما الفئة الثالثة Luxury، فأصبح سعرها 209500 جنيه، وتراجع سعر الفئة الرابعة Luxury Accessories إلى 215100 جنيه.

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أفيو

أقرت شركة المنصور للسيارات، وكيل علامة شيفروليه فى مصر، تخفيضاً على أسعار سيارتها شيفروليه أفيو، بلغ 5 آلاف جنيه.

وتتوافر «شيفروليه أفيو»، بفئتين من التجهيزات فى السوق المحلية، الفئة الأولى فول أوبشن أصبح سعرها 192900 جنيه، أما فئة هاى لاين فبات سعرها203300 جنيه.

كريتا

أعلنت مجموعة جى بى غبور أوتو، وكيل علامة هيونداى الكورية الجنوبية فى مصر، عن خصم على السيارة هيونداى كريتا، بقيمة 13 ألف جنيه، بداية من أمس الأول فبراير. ووفقاً للأسعار الجديدة أصبح سعر الفئة الأولى من «كريتا»، بعد الخصم 330 ألف جنيه، بدلا من 434 ألف جنيه، كما انخفضت أسعار الفئة الثانية إلى 350 ألف جنيه، بدلاً من 363 ألفًا. أما أسعار الفئة الثالثة فأصبحت 375 ألف جنيه، مقابل

388 ألفًا، فيما باتت أسعار الفئة الرابعة 395 ألف جنيه، بدلًا من 408 آلاف جنيه. وجاءت الفئة الخامسة، وهى أعلى فئة من «كريتا»، بسعر 405 آلاف جنيه، مقابل 418 ألفًا.

زوتى الكهربائية

أقرت مجموعة IFG، وكيل علامة زوتى فى مصر، تخفيضاً على أسعار عدد من طرازاتها الكهربائية بالسوق المصرية، بعد تراجع الدولار. وشمل التخفيض 3 طرازات كهربائية، بقيمة تصل إلى 50 ألف جنيه، حيث تراجعت أسعار زوتى E200، إلى 335 ألف جنيه بدلاً من 370 ألف جنيه بتخفيض قيمته 35 ألف جنيه، أما T300، فانخفض سعرها إلى 465 ألف جنيه، بدلاً من 515 ألف جنيه بخصم قيمته 50 ألف جنيه. كذلك تراجع سعر طراز Y100، إلى 295 ألف جنيه، بدلاً من 325 ألف جنيه، بقيمة 30 ألف جنيه.

إكسباندر

أقرت شركة دايموند موتورز، الوكيل المحلى لعلامة ميتسوبيشى فى مصر، خلال شهر فبراير الجاري، تخفيضات جديدة على أسعار السيارة العائلية «MPV»، سباعية المقاعد، «ميتسوبيشى إكسباندر»، بقيمة 25 ألف جنيه.

ووفقاً للقائمة السعرية الجديدة، أصبح سعر الفئة الأولى GLX من إكسباندر 345 ألف جنيه بدلًا من 370 ألف جنيه، وسعر الفئة GLS الأعلى من السيارة 370 ألف جنيه مقارنة بـ395 ألف جنيه.

صني

خفضت شركة نيسان موتور إيجيبت، أسعار سيارتها الشهيرة نيسان صني، بلغت 9 آلاف جنيه.

وشملت التخفيضات جميع فئات نيسان صنى المتوافرة فى السوق المصرية «ستاندرد، وفول أوبشن، وسوبر صالون».

وجاء سعر الفئة الأولى من نيسان صنى «ستاندرد»، بـ199 ألف جنيه، بدلاً من 208 ألف جنيه.

أما الفئة الثانية من نيسان صنى «فول أوبشن»، فأصبح سعرها 210 آلاف جنيه، بدلاً من 219 ألف جنيه.

وبلغ سعر أعلى فئة من نيسان صنى «سوبر صالون»، بعد التخفيضات الجديدة بـ222 ألف جنيه، بدلاً من 231 ألف جنيه.

فولكس فاجن تيجوان

أقرت الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف، وكيل علامة فولكس فاجن فى مصر، تخفيضات تصل إلى 56 ألف جنيه، على أسعار جميع فئات «فولكس تيجوان 2020». وتراجع سعر الفئة القياسية من تيجوان إلى 529000 جنيه بدلًا من 555000 جنيه بتخفيض قدره 26.000 جنيه، والفئة الثانية تراجعت إلى 579000 جنيه مقارنة بـ605000 جنيه. وحصلت الفئة الثالثة كاملة التجهيز من السيارة على النسبة الأكبر من الخصم بلغت 56 ألف جنيه، لتباع بـ639 ألف بدلًا من 695 ألف جنيه.