مفاجأة عن مخالفات القيادة المتهورة للسائقات.. وتقنية جديدة لرصد طمس اللوحات

الخليج ٣٦٥ نت – أوضح اللواء خالد الضبيب قائد القوات الخاصة لأمن الطرق خلال حديثه مع جريدة “الرياض”، أنه وإلى الآن لم يتم تسجيل أي مخالفات متعمدة أو متهورة على السائقات في الطرق السريعة.

وأشار الضبيب إلى أنه سيتم رصد مخالفات طمس اللوحات بشكل آلي عبر أجهزة حديثة دقيقة، مؤكداً أن هناك لجنة لمتابعة هذه المخالفات كونها غير صريحة، مضيفاً أنه تم رصد قرابة 595 حادثاً مرورياً؛ بسبب الإبل السائبة وخاصة في المنطقة الشمالية الأعلى في نسبة هذه الحوادث.

وأخيراً، فقد أكد أن الانتهاء من النقاط السوداء هندسياً وضبطياً سيتم خلال 60 يوماً في الرياض والمنطقة الشرقية، حيث أن غالبية النقاط السوداء ترتكز في هاتين المنطقتين؛ بسبب المساحة الكبيرة.