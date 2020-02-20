مواصفات وسعر لكزس GX 2020 في السعودية

الخليج ٣٦٥ نت – وصلت لكزس GX موديل 2020 رسمياً إلى السعودية لدى الوكيل الرسمي عبداللطيف جميل، وقد حصلت على مجموعة تحديثات لهذا العام، أهمها التصميم الجديد للشبك المغزلي الأيقوني للعلامة، والذي حصل على نمط ثلاثي الأبعاد مثير للاهتمام، لتشير لكزس أنه يضع GX في صف واحد مع باقي مجالها، لذا دون مزيد من الإطالة، دعونا نتعرف على أهم مواصفات وأسعار الإس يو في اليابانية المحدثة. المحرك نوع المحرك: محرك سعة 4.6 لتر، 8 اسطوانات على شكل V

سعة المحرك: 4.6 لتر

الأحصنة: 292 قوة حصانية

أقصى عزم دوران: 437 نيوتن.متر

نوع الوقود: 95

سعة خزان الوقود: 87 لتر الراحة والتصميم المصابيح الأمامية LED 3

مجموعة حماية كروم جانبية

المجموعة الصوتية من نوع مارك ليفنسون مع راديو AM و FM وDVD مع مشغل MP3/WMA مع 17 سماعة

لمقود و مبدل علبة السرعة خشب

علبة تبريد (ثلاجة)

نظام الدخول الذكي

جنوط ألمنيوم مقاس 18 أنش

8 أنش نظام ملاحة مع نظام مع بلوتوث

فتحة سقف

مقاعد الصف الثالث قابلة للطي كهربائيا

شاشتين خلفيتين مثبتة على مساند الرأس للمقاعد الأمامية

علامة لكزس الترحيبية

مقاعد جلد فاخر من نوع Semi- Aniline مع تهوية و تسخين المقاعد الامامية + مقاعد الصف الثاني الأبعاد Advertisements الطول الكلي: 4880 مم

العرض الكلي: 1885 مم

الإرتفاع الكلي: 1830 مم

طول قاعدة العجلات: 2790 مم

وزن السيارة فارغة: 2410 كغ

الوزن الإجمالي للسيارة: 2990 كغ الأمان حساسات أمامية وخلفية

أنظمة (ABS+BA+EBD+VSC+ATRC+HAC+DAC)

كاميرا للرجوع الخلفي مع نظام الرؤية البانورامية

مثبت للسرعة

وسائد هوائية للسائق و الراكب الأمامي (مع وسائد هوائية للركب) وخلفية و ستائر هوائية جانبية في الختام، تتوفر لكزس GX 2020 عند وكيلها الحصري بالمملكة العربية السعودية، عبداللطيف جميل كما ذكرنا آنفاً، بالإصدارات التالية: GX 460 BB اكسلانس بسعر 257,250 ريال

GX 460 SS سبورت بسعر 264,495 ريال

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