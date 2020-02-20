تعرف على مواصفات ومميزات بيجو بيك اب بعد الكشف عنها

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت بيجو للتو عن بيك اب صغيرة موجهة للبيع في الأسواق الناشئة، يُطلق عليها اسم لاندتريك، وسيتم إطلاقها في أسواق أمريكا اللاتينية وأفريقيا في البداية، قبل أن تصل إلى الأسواق الأخرى، وليس من المتوقع أن يكون السوق الأوروبي واحداً منهم، ويتم تقديم السيارة بغمارة واحدة وغمارتين.

يمكن للبيك اب حمل ما يصل إلى 992 كجم، وفي بعض الإصدارات يمكن أن تصل إلى 1.2 طن، وعلاوة على ذلك، يمكن بيع طراز الغمارة الواحدة بدون المصد الخلفي، مما يوفر وصولاً أفضل إلى الصندوق الخلفي عبر باب يفتح 180 درجة.

في الخارج، تمتلك لاندتريك لغة التصميم المُميزة للعلامة التجارية، مع شبك أمامي صغير وشعارها في المقدمة، ويحاط بالشبك مصابيح أمامية ضخمة، كما يتم توفير مصابيح LED، وألواح حماية سفلية وقضبان سقف وعتبات جانبية، بالإضافة إلى شارات بيجو ولاندتريك على الباب الخلفي، وهيكل عازل للحرارة من بين أشياء أخرى عديدة.

واعتماداً على الإصدار، فيمكن أن تمتلك البيك اب ما يصل إلى ستة مقاعد، ثلاثة في الأمام وثلاثة أخرى في الخلف، كما يتوفر أيضاً خيار المقعدان الأماميان المنفصلان بمسند ذراع مركزي، وفي مكان آخر تمتلك السيارة عجلة قيادة ثنائية مستوحاة من 3008، ونظام ترفيهي 10 بوصة، يدعم كلاً من آبل كاربلاي وأندرويد أوتو وبلوتوث ومدخل USB ومساحة داخلية قدرها 10 جيجابايت، والتحكم في المناخ المزدوج، أما بالنسبة لمزايا الأمان، فقد حصلت السيارة على نظام تحذير من مغادرة المسار وكاميرا بزاوية 360 درجة وASR ومساعد صعود التل وغيرها.

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يذكر أن بيجو لاندتريك تستمد قوتها من محرك ديزل سعة 1.9 لتر أو محرك بنزين تيربو سعة 2.4 لتر، والمحرك الاول يولد قوة 150 حصان و350 نيوتن.متر من عزم الدوران، مقترن بناقل حركة يدوي بست سرعات يقدم صرفية وقود قدرها 7.8 لتر لكل 100 كلم تقطعها، في حين أن محرك البنزين يولد قوة 210 حصان و320 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويتصل بناقل حركة يدوي بست سرعات أو أوتوماتيكي بست سرعات، ولم يتم الكشف عن أرقام كفاءة استهلاك الوقود، ويتم تقديم الطرز الأساسية مع نظام دفع خلفي، ولكن يتوفر نظام دفع على جميع العجلات مع طرز 4H و4L.