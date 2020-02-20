عدم تغطية الحمولة المنقولة وتثبيتها مخالفة مرورية.. وهذه عقوبتها

الخليج ٣٦٥ نت – حذّرت الإدارة العامة للمرور عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، من عدم إلتزام قائدي الشاحنات بتغطية الحمولات المنقولة وتثبيتها أثناء السير على الطرق.

حيث أكدت أن عدم تغطية الحمولة المنقولة وتثبيتها يعد مخالفة مرورية يعاقب مرتكبها بغرامة مالية تتراوح بين 500 و900 ريال، بالإضافة إلى حجز الشاحنة لحين إزالة المخالفة.

وجاءت التغريدة، كالتالي: “نقل الحمولات المختلفة على الطرق دون تغطيتها وتثبيتها يعرض مستخدمي الطريق للخطر”.