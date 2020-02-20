اخبار حصرية عن شركة فورد واهم التغييرات التي ستحصل عليها سياراتها

الخليج ٣٦٥ نت – إليكم بعض الأخبار الحصرية والمثيرة من داخل شركة فورد، حيث حصلنا على تسريب لجدول أعمال الشركة في الفترة القادمة للعديد من الطرز البارزة، والتي تشتمل على F-150 وموستنج، بالإضافة إلى رينجر وبرونكو، وهذه التسريبات جاءت من مصدر موثوق من داخل فورد.

سنبدأ مع برونكو الجديدة، حيث أن السيارة التي تحمل شارة فورد تثير اهتماماً كبيراً في الوقت الحالي، حيث أكدت فورد أنها ستنكشف لأول مرة هذا الربيع، على الرغم من أن المصدر الداخلي يقول إن الإنتاج لن يبدأ حتى أواخر 2020، وبالتحديد 7 ديسمبر، وعلى هذا النحو، لن تصل برونكو الجديدة إلى العملاء قبل يناير أو فبراير 2021، وستتوفر كسيارة ثنائية الأبواب أو بأربعة أبواب.

من جانبها، فإن إطلاق شيفروليه ورام سيارات بيك آب جديدة في العام الماضي، فإن الضغط على فورد يزداد للحفاظ على قدرة F-150 على المنافسة، حيث ستأتي البيك آب المعاد تصميمها كموديل عام 2021، ويقول المصدر إن الإنتاج التجريبي جار بالفعل في مصنع التجميع في كانساس سيتي، مع بدء الإنتاج الكامل في أغسطس، وسيبدأ مصنع F-150 الآخر في ديترويت في الإنتاج قبل أسبوعين من مصنع كانساس سيتي في يوليو، لكننا لا نزال لا نعرف موعد الكشف الرسمي عن السيارة.

ولقد كشف المصدر أيضاً أن F-150 الجديدة ستحصل على إعادة تصميم تطورية، لكنها لن تكون بيك آب جديدة كلياً، حيث ستستمر في استخدام نفس المنصة التي ظهرت لأول مرة في عام 2014، وستستخدم سيارات الـ SUV كاملة الحجم من فورد نفس المنصة عندما تنكشف الطرز المعاد تصميمها العام المقبل كموديل عام 2022، وعلاوة على ذلك، فإن الجيل الجديد من F-150 سيستخدم هيكلاً جديداً تماماً، وسوف يتم الكشف عنه في 2026.

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أما بالنسبة للبيك آب سوبر ديوتي، فإن الجيل التالي سيصل إلى الإنتاج في أواخر 2022 كموديل 2023، ويقال إن الجيل القادم من رينجر سيصل إلى العديد من الأسواق ابتداءً من عام 2021، وبالنسبة لمحبي F-150 رابتور، فستعود البيك آب عالية الأداء على الطرق الوعرة للبيع في صيف 2021.

وأخيراً، نصل إلى موستنج، فالجدير بالذكر أن مبيعات سيارة العضلات قد تراجعت في السنوات الأخيرة، ولكننا علمنا أنها ستحصل على طراز جديد يُطلق عليه داخلياً اسم S650 في عام 2022 كموديل 2023، ويوفر المصدر الداخلي معلومات أكثر دقة، حيث قال أن الإطلاق سيكون في الأسبوع الأخير من يونيو 2022، علاوة على ذلك، فقد قال إنها لن تكون سيارة جديدة كلياً، وإنما من المتوقع أن يتم الكشف عن موستنج جديدة كلياً بعد عام 2025.

في الختام، هل هذه هي الخطة التي ستتبعها فورد للسنوات القادمة؟ لن نتأكد من صحة التسريبات إلا بمرور الوقت، لننتظر ونرى إن كانت صحيحة أم لا.