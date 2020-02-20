مرسيدس AMG GT 73 تحت الاختبار بقوة تفوق 800 حصان

الخليج ٣٦٥ نت – قبل أن تكشف مرسيدس AMG عن سيارة GT ذات الأربعة أبواب، قاموا بمعاينتها في البداية، وكانت السيارة الاختبارية التي استعرضتها الشركة تمتلك قوة أكبر من 800 حصان تستمد عبر محرك كهربائي.

على الرغم من ذلك، هناك موديل جديد على وشك أن ينكشف، وقد يحصل على محرك بمساعدة كهربائية، ويُقال أنه سيحمل اسم AMG GT 73، وقد ظهر أثناء اختباره في الأجواء المتجمدة في شمال أوروبا، وإذا احتفظت السيارة بمحركها الهجين بالقابس، فقد تحصل على قوة أكثر من 800 حصان من محركها القوي V8 مزدوج التيربو سعة 4 لتر بمعاونة محرك كهربائي.

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نتيجة لذلك، من المحتمل أن تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/س في أقل من ثلاث ثوان، والجدير بالذكر أن 63 S يمكنها التسارع إلى نفس السرعة في 3.2 ثانية وتصل إلى سرعة قصوى تبلغ 315 كم/س، وإلى الآن لا نملك أي تفاصيل حول البطارية التي تغذي المحرك الكهربائي، ولكننا نعتقد أنها ستكون قادرة على تزويد السيارة بنطاق كهربي نقي يبلغ عشرات الكيلومترات عند شحنها بالكامل.

في النهاية، من المتوقع أن يتم إصدار مرسيدس AMG GT 73 مع بعض التغييرات الخارجية وربما بعض التعديلات في النظام الترفيهي، على أن يتم الكشف عنها قبل نهاية العام، وسيتعدى سعرها سيارة 63 S بقيمة 160,000 دولار في الولايات المتحدة.