جنرال موتورز: سنفاجئ العالم بسيارة همر البيك اب!

الخليج ٣٦٥ نت – تستعد جنرال موتورز للكشف عن جي ام سي همر EV في 20 مايو، لكن ها هي الشركة تؤكد الآن أنها تعمل على تطوير بيك اب كهربائية أخرى، وذلك وفقاً لرئيس الشركة مارك روس.

لم يكشف روس عن تفاصيل البيك آب الكهربائية الأخرى، لكن تقارير سابقة أشارت إلى أن جي ام سي سييرا كهربائية قد تدخل حيز الإنتاج في عام 2023، وهذا الأمر لا يزال غير مؤكد، ولكنها تبدو خطوة منطقية نظراً لأن همر EV سيكون سعرها مرتفعاً وحاجة الوكلاء إلى بيك اب كهربائية من جي ام سي بأسعار معقولة لعرضها.

وبالنسبة للإصدارات المختلفة من سيرة هامر، فقد قال روس سابقاً أنها ستتوفر بإصدارات بمحرك واحد ومحركين وبثلاثة محركات ستقدم نطاقات وأداء مختلف وبأسعار مختلفة، ويُفترض أن يكون الإصدار ذو الثلاثة محركات بقوة 1000 حصان و1,600 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويمكنه التسارع من 0 إلى 96 كم/س في 3 ثوان.

Advertisements

في الختام، يذكر أنه بعد الكشف عن هامر EV في شهر مايو، فسيتم إنتاج السيارة في مصنع ديترويت هامترامك في عام 2021، وقال روس أن البيك اب الكهربائية ستغير كل ما يعتقد الناس أنهم يعرفونه عن السيارات الكهربائية.