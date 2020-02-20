هيونداي النترا 2020 تنضم لأسطول الوفاق لتأجير السيارات

الخليج ٣٦٥ نت – انضمت هيونداي النترا 2020 رسمياً إلى أسطول الوفاق لتأجير السيارات، وذلك بعد وصولها مؤخراً إلى الوكلاء الناغي والمجدوعي والوعلان، لذا نتعرف معاً فيما يلي على أبرز مميزاتها.

التصميم

تتمتع النترا 2020 بتصميم أنيق ذو مصابيح أمامية مثلثة LED وشبك متدرج مع مصابيح خلفية انسيابية LED، جنوط 15-17 بوصة، مع فتحة سقف كهربائية، وإجمالاً فإن السيدان المدمجة لديها مظهر شبابي هادئ يناسب العائلة.

المقصورة

لدى النترا 2020 أبعاد رحبة تجعلها تناسب 5 ركاب بسهولة، وستجد شاشة لمسية 5 بوصة، كاميرا خلفية، نظام تعليق مريح، عزل صوتي أفضل، شحن لاسلكي للجوال، تهوية وتدفئة المقاعد، نظام صوتي فاخر وأكثر.

الأمان

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تتوفر النترا 2020 بنظام سمارت سينس الذي يضم مزايا بينها تفادي الاصطدامات الأمامية، الفرامل التلقائية في حالات الطوارئ، المساعدة على البقاء في المسار، تنبيه السائق عند التشتت، مراقبة حركة المشاة، مراقبة المنطقة العمياء وأكثر.

المواصفات

2 لتر 4 سلندر 152 حصان 192 نيوتن متر

1.6 لتر 4 سلندر 127 حصان 147 نيوتن متر

ناقل أوتوماتيكي 6 سرعات

صرفية الوقود 8.6 لتر لكل 100 كلم

تسارع 0-100 كم/س في 10.1 ثانية

سرعة قصوى 195 كم/س

يذكر أن الوفاق لتأجير السيارات هي إحدى أكبر شركات تأجير السيارات في المنطقة، وقد تم إنشاؤها منذ 20 عاماً ولديها فروع منتشرة بأنحاء المملكة ودول عديدة، كما أن استئجارك إحدى السيارات منها يشمل تكاليف التأمين والصيانة والفحوصات مع دعمك بخدمة الصيانة المتنقلة بحيث إذا تعطلت السيارة لأي سبب لا قدر الله سيأتي إليك المسؤولون على الفور لإصلاحها أو استبدالها لكي تعود على الطريق.

تحميل تطبيق الوفاق لتأجير السيارات:

قوقل بلاي – آبل ستور