تعرف على أبرز الحقائق عن مرسيدس.. بينها سر لونها الفضي

الخليج ٣٦٥ نت – على الرغم من الشهرة الكاسحة لسيارات مرسيدس في جميع أنحاء العالم، إلا أن كثير من الأشخاص لا يعلمون عنها غير أنها سيارة قوية فخمة عالية الكفاءة، وأن الشركة المصنعة لها من أقدم الشركات في العام.



بالتأكيد هذه المعلومات بسيطة، حيث توجد العديد من الحقائق الهامة حول الشركة الألمانية العريقة، ودورها الهام في تقدم صناعة السيارات في العالم، فدعونا نستعرض أبرز الحقائق عن الشركة العريقة لصناعة السيارات الفاخرة.

1- أول سيارة في التاريخ

تعد مرسيدس أول سيارة تم تصنيعها في التاريخ، وحدث ذلك عندما حصل كارل بنز، الشريك المؤسس لشركة مرسيدس-بنز، على براءة اختراع أول سيارة وكانت بثلاثة عجلات في عام 1886، وتم تزويدها بمحرك بنزين بقوة 0.9 حصان.

2- أول هايبرد في العالم

كانت لمرسيدس السبق في صناعة أول هايبرد في العالم وذلك في أوائل القرن الماضي في عام 1906، ولقد تم تسميتها Mixte، واعتمدت في حركتها على محرك بنزين للمحور الأمامي ومولد كهربائي للمحور الخلفي.

3- أول سيارة تمتلك فرامل وأنظمة تعليق منفصلة لكل عجلة

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كانت مرسيدس أول شركة في العالم تزود سياراتها بأقراص مكابح وأنظمة تعليق منفصلة لكل عجلة من العجلات الأربعة.

4- أول شركة تستخدم نظام ABS الإلكتروني للمكابح



قدمت مرسيدس في طرازها S-Class موديل 1978 أول نظام لمنع انغلاق المكابح الإلكتروني ABS في العالم.

5- أول نظام قيادة ذاتية في التاريخ



قدمت مرسيدس أيضاً أول نظام قيادة ذاتي في التاريخ، ولقد ظهر هذا النظام للمرة الأولى في سيارتها طراز S-Class موديل 1995، ونجحت تجربة النظام حينها في قيادة السيارة أكثر من 1,600 كم على طريق الأوتوبان من دون أي تدخل من السائق.

6- قصة اختيار اللون القياسي الفضي لطرازات مرسيدس



يعود سر اختيار اللون القياسي الفضي لجميع طرازات مرسيدس إلى قصة عجيبة، بدأ ذلك الأمر في عام 1934 عندما اشتركت مرسيدس في سباق على حلبة نوربورغرينغ، ولكن سيارتها المشاركة في السباق من طراز W25 كانت أثقل بفارق 1 كجم عن الحد الأقصى الرسمي البالغ 750 كجم في السباق.

ولكي تتمكن مرسيدس من المشاركة، طلب رؤساء الشركة من الميكانيكيين أن يقوموا بكشط الطلاء الأبيض عن الهيكل من أجل خفض وزن السيارة، وهو ما أدى لظهور لون الهيكل الفضي، ومن وقتها تم اعتماد اللون الفضي لون قياسي لجميع طرازات مرسيدس.