“بالصور” تدشين سيارات أمنية حديثة لدوريات الأمن بالمملكة

الخليج ٣٦٥ نت – دشّن الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي مدير الأمن العام، سيارات أمنية حديثة سيتم استخدامها على نطاق واسع في دوريات الأمن، وكان ذلك التدشين خلال حفل حضره عدد كبير من القيادات الأمنيه الهامة بالمملكة.

وبالفعل تم تزويد الدوريات الأمنية بعددٍ من السيارات الأمنية والدراجات النارية الحديثة، بالإضافة إلى التقنيات التي تتضمن إمكانية الاستعلام عن (الأشخاص، والسيارات، والبلاغات) دون الاتصال بغرف العمليات، حيث أنها مرتبطة مباشرة بمركز المعلومات الوطني على مدار الساعة.

وتتميز هذه التقنيات الحديثة بأنها إنتاج أمني وفق مواصفات تم انتقاؤها بعناية تتناسب مع بيئة المملكة والعمل اليومي لدوريات الأمن، كما تم تزويدها بتقنية قياس الكثافات في الميدان وعدد من المؤشرات التي سوف تسهم في سرعة مباشرة البلاغات، كما تم تزويد الدرجات النارية بالمتطلبات الفنية لمسرح الحادث، حيث توفر فرصة الوصول إلى المواقع التي تشهد كثافة وازدحاماً بكل يسر وسهولة، وسيتم استخدامها هذا العام بموسمي الحج والعمرة في المواقع الأكثر ازدحاماً.

والجدير بالذكر أن الفريق الحربي قد استهل حفل التدشين بكلمة تقدم من خلالها بجزيل الشكر والامتنان لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية على دعمه الدائم لقطاع الأمن العام وإداراته المختلفة، الأمر الذي ساهم في تنويع مجمل الخدمات التي يقدمها الأمن العام للمواطن والمقيم بمنظومته الأمنية والمرورية والخدمية.