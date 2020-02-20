“وزارة التجارة”: 1050 سيارة يتم استدعائها يومياً بالمملكة.. لعيوب مصنعية

الخليج ٣٦٥ نت – أوضحت وزارة التجارة والاستثمار أن عدد حملات استدعاء السيارات خلال عام 2019، قد بلغت 177 حملة شملت أكثر من 378 ألف سيارة من مختلف الطرازات والعلامات التجارية، أي بمعدل 1050 سيارة يومياً!

وشملت الاستدعاءات عيوباً مثل، خلل في وحدة التحكم الإلكتروني في الفرامل والذي يزيد من احتمالية خطر وقوع الحوادث، ونتيجة لذلك تم استدعاء 93 ألف سيارة مصنّعة في إحدى الشركات الأمريكية، بالإضافة إلى الخلل المحتمل في أحزمة الأمان وفي مضخة معزز الفرامل.

وتضمنت العيوب التي تشملها الاستدعاءات أيضاً، الخلل في الوسادة الهوائية الأمامية لجهة السائق والذي قد يؤدي إلى عدم خروجها حال وقوع حادث، بالإضافة إلى الخلل في نافخ الوسادة الهوائية لجهة الراكب الذي قد يؤدي عند وقوع حادث إلى تمزق الوسادة وخروج شظايا معدنية حادة نحو الركاب مما يتسبب في إصابة خطيرة، وبالفعل تم استدعاء أكثر من 26 ألف سيارة بسبب هذا الخلل.