تاجر سيارات: تحسن تدريجي في حركة المبيعات

كتب: باسل الحلواني قال جاد الخالدي، عضو رابطة تجار السيارات، إن سوق السيارات بدأت تتحسن تدريجياً، بعد موجة تخفيضات "يناير"، التي طالت غالبية العلامات التجارية. التجارية. وأكد "الخالدي"، أن الوكلاء خفضوا الأسعار خلال الفترة الماضية نتيجة تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، بالإضافة إلى التخفيضات التي فرضتها المنافسة بعد تطبيق "زيرو جمارك" على السيارات التركية. بالإضافة إلى التخفيضات التي فرضتها المنافسة بعد تطبيق "زيرو جمارك" على السيارات التركية. وتوقع أن تشهد الفترة القادمة استقراراً في الأسعار، لافتاً إلى أن انخفاض أسعار السيارات مرتبط بتراجع سعر الدولار.

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