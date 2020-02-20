باجاني تكشف عن هوايرا ايمولا.. السيارة الأقوى في تاريخ العلامة الإيطالية

نشرت شركة صناعة السيارات الإيطالية باجاني صوراً رسمية لسيارتها هوايرا ايمولا هايبركار الجديدة، والتي تعد أحدث إصدار خاص لهوايرا وأقوى سيارة على الإطلاق في تاريخ العلامة الإيطالية. على الإطلاق في تاريخ العلامة الإيطالية. وتحمل هوايرا ايمولا محركاً V12 توربو مزدوج سعة 6.0 لتر Advertisements صنعته مرسيدس AMG خصيصا لباجاني بقوة 827 حصان وعزم دوران 1,100 نيوتن.متر. صنعته مرسيدس AMG خصيصا لباجاني بقوة 827 حصان وعزم دوران 1,100 نيوتن.متر. كما حصلت ايمولا على قطع أداء ايروديناميكي اكثر جراءة وجناج خلفي عملاق وفتحات هواء إضافية في جوانب السيارة.

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