“بالفيديو” النيران تلتهم السيارة الكلاسيكية فيراري F40 في دولة موناكو

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الخليج ٣٦٥ نت – يعد احتراق سيارة فيراري F40 مأساة لعشاق السيارات في جميع أنحاء العالم، وللأسف، شهدت شوارع الإمارة الصغيرة موناكو احتراق واحدة في وقت مبكر من صباح اليوم، مما أثار حيرة المارة، وإلى الآن لا نعرف سبب الحريق، ولكن استناداً إلى مقاطع الفيديو التي تم مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي، فيبدو أن الحريق بدأ في حجرة المحرك.
يبدو أن أحد مقاطع الفيديو قد تم تصويرها بعد فترة وجيزة من اشتعال السيارة بالنيران، حيث يظهر رجلاً يرفع يديه في يأس بينما ينظر إلى النيران وهي تجتاح ببطئ سيارة F40 الفاخرة، في حين يُظهر مقطع فيديو آخر النيران المستعرة تغطي السيارة بأكملها تقريباً، وتُطلق سحابة من الدخان الأسود في الهواء.
إذا نظرت في الفيديو عن كثب، فستتمكن من رصد رجل في الشرفة أعلى سيارة فيراري وهو يحاول بذل قصارى جهده للمساعدة في إطفاء الحريق من خلال توجيه خرطوم حديقة إلى السيارة الخارقة المشتعلة، وللأسف لم يكن ذلك كافياً لإيقاف الحريق.
في نهاية الفيديو، يمكنكم سماع صفارات الإنذار، ما يعني وصول رجال الإطفاء إلى موقع الحادث، ومن الواضح أن الأمر محزن للغاية، حيث تم تدمير سيارة خارقة نادرة مثل فيراري F40، لكننا نحمد الله أنه لم يصب أي شخص نتيجة لهذا الحادث.
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