عروض شراء سيارات ام جي SUV لعام 2020 في السعودية

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة إم جي السعودية، وامتلك إحدى سيارات الـ SUV من إم جي التي تمتاز بقوتها ومتانتها وجمال تصميمها، وذلك بأفضل الأسعار، إضافة إلى صيانة مجانية لمدة عام كامل وذلك بالتعاون مع شركة تأجير للتمويل. *ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه. السيارات المشمولة في العرض: إم جي HS موديل 2020: السعر النقدي 73,000 ريال سعودي إم جي RX8 موديل 2020: السعر النقدي 83,900 ريال سعودي ​إم جي RX5 موديل 2020: Advertisements السعر النقدي 57,000 ريال سعودي إم جي ZS موديل 2020: السعر النقدي 45,900 ريال سعودي مميزات العرض: صيانة مجانية لمدة عام كامل.

ضمان المُصنّع لمدة 6 سنوات أو 200,000 كيلومتر * (أيهما يأتي أولاً) الشروط والأحكام: السعر لا يشمل ضريبة القيمة المضافة

تطبق الشروط والاحكام صورة العرض:

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