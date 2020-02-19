كورونا يتسبب في منع سير السيارات بإحدى المقاطعات الصينية

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت رسميًا الحكومة المحلية في مقاطعة هوبي الصينية عن حظر حركة السيارات والمركبات في جميع أرجاء المقاطعة.



يأتي هذا القرار كإجراء وقائي لمنع انتشار فيروس كورونا، خاصة أن مدينة ووهان الصينية معقل الفيروس تقع في هذه المقاطعة وتعتبر عاصمة لها.

ولقد نشرت وسائل الإعلام الصينية أنه يستثني من قرار حظر سير السيارات في مقاطعة هوبي، كل من سيارات الشرطة، وسيارات الإسعاف، والسيارات الحكومية، والمركبات المحملة ببضائع أساسية.



يذكر أن ووهان عاصمة مقاطعة هوبي معقل المرض كانت قد منعت سير السيارات في شوارع المدينة منذ 26 يناير الماضي، وذلك بعد أن أوقفت الحكومة المحلية كل وسائل المواصلات العامة، ووضعت المدينة تحت الحجر الصحي.



ووفقاً لآخر الإحصاءات الرسمية، فإن فيروس كورونا لا يزال ينتشر بشكل سريع، ولقد وصلت حجم الإصابات إلى أكثر من 75 ألف شخص، وتسبب في وفاة أكثر من 2000 شخص.