وكيل فولكس فاجن يكشف عن عروض خاصة لخدمات مابعد البيع لعملاء تيجوان وباسات

كتب: باسل الحلواني

كشفت الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف الوكيل الحصري لعلامة فولكس فاجن في مصر، عن عروض وتخفيضات خاصة بقطاع خدمات ما بعد البيع لمالكي طرازات تيجوان وباسات بقسم السمكرة والدهان، وذلك حرصاً من الشركة لتدعيم عملائها في خدمات ما بعد البيع عبر تقديم هذه النوعية من العروض طوال العام.

ووفقاً لبيان صادر عن الشركة يتمتع بهذا العرض الخاص أصحاب طرازات تيجوان وباسات من عام 2014 وحتى 2019 كخصم خاص على أعمال السمكرة والدهان يبلغ 25% على أسعار قطع الغيار المُستخدمة في عملية السمكرة، بالإضافة إلى تخفيضات سعرية تبلغ 10% على المصنعيات، ويمتد العرض بالفترة من 10 فبراير

وحتي 10 مارس من عام 2020.

وبحسب الشركة فإن العرض الجديد يقدم عبر فروع مراكز الخدمة الرئيسية للشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف في منطقة العبور و منطقة أبو رواش بجانب فرع الشركة في الاسكندرية، وذلك من خلال الورش الخاصة بالسمكرة والدهان المجهزة بأحدث المعدات والتجهيزات الفنية، مع أكثر من 70 فرداً من الكفائات الفنية المعتمدة والتي تحرص الشركة على حصولهم على أعلى برامج التدريب الفني والمهني.