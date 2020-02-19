الخليج ٣٦٥ نت – وصلت لكزس RX 2020 مؤخراً إلى السعودية لدى الوكيل الرسمي عبداللطيف جميل، وتتميز الكروس أوفر بتحديثات جديدة مع تغييرات ملحوظة في التصميم وتزويدها بتقنيات جديدة، لذا نتعرف معاً على أهم مواصفاتها وأسعار فئاتها. المحرك نوع المحرك: سعة 3.5 لتر، 6 سلندرات

سعة المحرك: 3.5 لتر

الأحصنة: 296 قوة حصانية

أقصى عزم دوران: 370 نيوتن.متر

نوع الوقود: 95

سعة خزان الوقود: 72 لتر الراحة والتصميم الجنوط مقاس 20 أنش

المصابيح الأمامية LED الأساسية

المصابيح الخلفية 2L

شاشة 8 إنش لعرض معلومات النظام السمعي (بدون نظام ملاحة) مع وحدة التحكم عن بعد (باللمس)

8 اتجاهات لتعديل المقاعد الأمامية + ذاكرة لوضعية مقعد السائق

المقود جلد ويحتوي على قبضات مبدل السرعة

فتحة سقف

نظام الدخول الذكي

مقاعد جلد ناعم Smooth Leather والمقاعد الأمامية بتهوية

نظام لكزس الصوتي الراقي ، راديو، DVD مع 4 مداخل USB بـ 9 سماعات + نظام أبل كار بلاي و اندرويد أوتو

فتح باب الشنطة الخلفي كهربائي

نظام شحن لاسلكي للجوال (فقط التي تدعم نظام qi)

رف الأمتعة الأبعاد الطول الكلي: 4890 مم

العرض الكلي: 1895 مم

الإرتفاع الكلي: 1690 مم

طول قاعدة العجلات: 2790 مم

وزن السيارة فارغة: 1915-2010 كغ

الوزن الإجمالي للسيارة: 2500 كغ الأمان نظام التنبية عند القيادة للخلف Rear Cross Traffic Alert (هذه الخاصية تعمل حسب كتيب التعليمات)

حساسات خلفية وأمامية

المرايا الجانبية مجهزة بحساس النقاط العمياء Blind Spot Monitor

مثبت سرعة

كاميرا خلفية في الختام، تتوفر لكزس RX 2020 عند وكيلها الحصري بالمملكة العربية السعودية، عبداللطيف جميل كما ذكرنا آنفاً، بالإصدارات التالية: Advertisements RX 350 AA إليجنت بسعر 210,840 ريال

RX 350 BB إكسيلانس بسعر 242,550 ريال

RX 450h BH هايبرد بسعر 249,585 ريال

RX 350 FF اف سبورت بسعر 261,030 ريال صور لكزس RX صور لكزس RX H صور لكزس RX 350

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كانت هذه تفاصيل خبر مواصفات وسعر لكزس RX 2020 في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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