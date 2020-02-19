“بالفيديو” أول تجربة طيران بشري ذاتي على سرعة 400 كم/س في سماء دبي

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت “إكسبو 2020″وجيتمان دبي في بيان صحفي عن نجاح أول تجربة لإقلاع طيار بشري ذاتيا في العالم بنسبة 100%، وذلك في إطار تحقيق حلم الإنسان عبر العصور من الطيران في الجو دون مساعدة.



ونشرت جيتمان مقطع فيديو يوثق أول مهمة لتحليق طيار بشري، ولقد نفذ المهمة الطيار فينس ريفيت، وتمكن خلال المهمة من التحليق على ارتفاع وصل إلى 1800 متر، وسرعة 400 كلم/س.

بدأ ريفيت التحليق من مدرج سكاي دايف في دبي، وارتفع إلى نحو 5 أمتار فوق سطح مياه الخليج العربي لمدة 100 ثانية، ومن ثم قام بتنفيذ عدة مناورات في الجو، وبعدها عاد إلى المدرج مرة أخرى.



بعد ذلك، أقلع ريفيت من جديد باتجاه مساكن شاطئ جميرا، وقام بزيادة السرعة والارتفاع، حيث بلغت سرعته 240 كيلومترا/ساعة في المتوسط وارتفع في الجو إلى مسافة 100 متر في ثماني ثوان، و200 متر في 12 ثانية، و500 متر في 19 ثانية، وألف متر في 30 ثانية.

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وفي نهاية المهمة والتي استغرقت 3 دقائق، نفّذ ريفيت مناورة التفاف كامل ومناورة دوران حاد على ارتفاع ألف و800 متر، قبل أن يفتح مظلته على ارتفاع ألف و500 متر ويهبط بسلام في “سكاي دايف دبي”.



وكان ريفيت يرتدي جناحين مصنوعين من ألياف الكربون، مزوّدين بأربعة محركات نفّاثة صغيرة، وتعد هذه المرة الأولى التي يتمكن فيها طيارو جيتمان من الطيران على ارتفاعات كبيرة.

يذكر أن المهندسين القائمين على العمل كانوا قد قاموا بتنفيذ 50 تجربة طيران، كل منها على حدة، شملت التجارب ما يزيد على 100 عملية إقلاع وهبوط، بالإضافة إلى إجراء العديد من اختبارات سلامة نظام الحماية من السقوط، وذلك للتأكد من سلامة وأمان الطيار البشري.