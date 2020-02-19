مواصفات وسعر لكزس LS 2020 في السعودية

الخليج ٣٦٥ نت – لكزس LS 2020 تعدُّ سيارة يابانية فاخرة رائدة تنافس الألمان، وبعد وصولها إلى السعودية لدى الوكيل الحصري عبداللطيف جميل، نتعرف معاً فيما يلي على أهم مواصفاتها وسعرها. المحرك نوع المحرك: 6 سلندرات على شكل V , 24 صماما

سعة المحرك: 3.5 لتر

الأحصنة: 311 قوة حصانية

أقصى عزم دوران: 379 نيوتن.متر

نوع الوقود: 95

سعة خزان الوقود: 82 لتر الراحة والتصميم مقاعد جلد فاخر Smooth

مقاس العجلات 20 انش

نظام ملاحة بشاشة عرض 12.3 إنش + تحكم عن بعد

تبريد و تسخين المقاعد الأمامية (السائق و الراكب الأمامي فقط)

تحكم كهربائي للمقاعد الخلفية

3 شمعات من نوع LED مجهزة بخاصية التحكم التلقائي للإضاءة العالية All LED-Headlamp (Hi & Lo) with AHB

نظام تعليق لولبي

مقود جلد

فتحة سقف

نظام صوتي بايونيير مع 12 سماعة

وحدة تحكم منصف للكرسي الخلفي مع تحكم بالستارة الخلفية / طي مقعد الراكب الأمامي

باب صندوق أمتعة كهربائي

نظام تشغيل المحرك عن بعد

علامة لكزس الترحيبية للأبواب الأربعة

نظام الدخول الذكي الأبعاد الطول الكلي: 5235 مم

العرض الكلي: 1900 مم

الإرتفاع الكلي: 1460 مم

طول قاعدة العجلات: 3125 مم

وزن السيارة فارغة: 2040-2060 كغ

الوزن الإجمالي للسيارة: 2585 كغ الأمان أكياس هوائية أمامية وجانبية و للركب (للسائق و الراكب الأمامي) بالإضافة إلى ستائر هوائية جانبية

حساسات أمامية وخلفية

أنظمة نظام الحماية ما قبل الاصطدام Pre-Crash System ,مثبت السرعة النشط Active Cruise Control & مساعد البقاء على الطريق Lane-Keeping Assist

نظام تنبيه ضغط الإطارات (حساسة على جميع الإطارات الأربعة)

المرايا الجانبية مجهزة بحساس النقاط العمياء Blind Spot Monitor مع تنبيه حركة مرور التقاطع من الخلف في الختام، تتوفر لكزس LS 2020 عند وكيلها الحصري بالمملكة العربية السعودية، عبداللطيف جميل كما ذكرنا آنفاً، بالإصدارات التالية: Advertisements LS 350 AA إليجنت بسعر 333,165 ريال

LS 350 BB اكسلينس بسعر 372,435 ريال

LS 500h AH هايبرد بسعر 360,255 ريال

LS 500h BH هايبرد بسعر 375,690 ريال

LS 500h BH إليت بسعر 430,185 ريال

LS 500h HH هايبرد بلس بسعر 434,385 ريال الداخلية:

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